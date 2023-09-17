新北環境知識競賽！環保達人齊聚對決　11月角逐全國總決賽

▲112年新北市環境知識競賽國小組前5名合影。（圖／新北市環保局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府環保局16日於新莊輔仁大學舉辦「112年新北市環境知識競賽」，吸引520名選手參與挑戰，競賽分為國小、國中、高中職及大專社會組等4個組別，各組前5名將於11月代表新北市參加環境部舉辦的全國總決賽，爭取更高的榮譽。

環保局主任秘書陳美玲表示，環境知識競賽一直是環保局推動環境教育的重要活動之一，今年競賽試題涵蓋7大環境教育主題，包括綠生活、氣候變遷及災害防救、自然保育、公害防治、環境管理、資源循環、文化保存及社區參與等，且因應環境知識不斷更新，環境知識競賽出題不只侷限於固有環保知識，更將新北市各項環保政策措施、及環境部宣導的政策時事入題，鼓勵參賽者關注環境時事議題，體現聯合國永續發展目標「SDG4倡導終身學習」的精神。

▲112年新北市環境知識競賽國中組前5名合影。

環保局表示，今年競賽高手雲集，每位選手都使出渾身解數，全力展現自身的環保知識及素養、全神貫注應試，競爭十分激烈，最後由海山國小徐裕傑、三和國中林意庭、徐匯高中張肇恩及社會組賴于婷獲得各組冠軍，各組前五名的選手將於11月18日一起代表新北市前進全國賽，與來自各縣市的好手進行下一階段對決，為新北市爭取佳績。

環保局透過每年度環境知識競賽，讓民眾主動學習更多環保知能、引發對環境議題更多的關注，進而建立正確的環境價值觀，成為環境教育的種子。環保局也呼籲民眾將環保概念付諸行動，從食、衣、住、行、育、樂、購各方面落實全民綠生活。

▲112年新北市環境知識競賽高中職組前5名合影。

▲112年新北市環境知識競賽社會組前5名合影。