防詐先識詐！獨居銀髮族勿遭詐受騙　警：身旁親友關懷是關鍵

▲花蓮縣警察局規劃一連串銀髮族反詐宣導，用有獎徵答互動模式達到最佳成效。（圖／花蓮縣警察局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣警察局少年警察隊為防止家長因防詐知識不足淪為被詐騙對象或對子女涉詐情形一無所悉，特別規劃一連串銀髮族反詐宣導，用有獎徵答互動模式達到最佳成效。

近日受花蓮市主商社區發展協會理事長廖大慶邀請由組長李慶恩至該協會主辦中秋佳節社區推廣暨反詐宣導活動中宣講，吸引二百位銀髮族到場聆聽，對灌輸社區長輩正確防詐知識及觀念有莫大幫助。

花蓮縣警察局局長呂世明表示：「112年9月1日起配合內政部警政署推出新型態之「精進宣導123」策略，以「1個決心」、「2個主軸」、「3個路線」，將防詐宣導能量提升至更高層次；尤其銀髮族面臨電話詐騙的時候，若身邊有就近的親友，或是熟識的鄰居能夠討論，可以大幅降低自己積蓄被騙走的風險。」

由於現今不少長輩獨居，接到詐騙電話的當下身邊可能無人能夠協助，而順著歹徒的指示上當，由此可見，身邊親友的關懷，是銀髮族防範詐騙的重要關鍵，民眾倘接到疑似詐騙電話，務必要沉著冷靜，記得反詐要領：「一聽、二掛、三查證」，先掛斷電話並撥打165、110查證，多一分留意，讓自己遠離詐騙集團的陷阱。