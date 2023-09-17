　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

防詐先識詐！獨居銀髮族勿遭詐受騙　警：身旁親友關懷是關鍵

▲▼花蓮縣警察局規劃一連串銀髮族反詐宣導，用有獎徵答互動模式達到最佳成效。（圖／花蓮縣警察局提供，下同）

▲花蓮縣警察局規劃一連串銀髮族反詐宣導，用有獎徵答互動模式達到最佳成效。（圖／花蓮縣警察局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣警察局少年警察隊為防止家長因防詐知識不足淪為被詐騙對象或對子女涉詐情形一無所悉，特別規劃一連串銀髮族反詐宣導，用有獎徵答互動模式達到最佳成效。

▲▼花蓮縣警察局規劃一連串銀髮族反詐宣導，用有獎徵答互動模式達到最佳成效。（圖／花蓮縣警察局提供，下同）

近日受花蓮市主商社區發展協會理事長廖大慶邀請由組長李慶恩至該協會主辦中秋佳節社區推廣暨反詐宣導活動中宣講，吸引二百位銀髮族到場聆聽，對灌輸社區長輩正確防詐知識及觀念有莫大幫助。

▲▼花蓮縣警察局規劃一連串銀髮族反詐宣導，用有獎徵答互動模式達到最佳成效。（圖／花蓮縣警察局提供，下同）

花蓮縣警察局局長呂世明表示：「112年9月1日起配合內政部警政署推出新型態之「精進宣導123」策略，以「1個決心」、「2個主軸」、「3個路線」，將防詐宣導能量提升至更高層次；尤其銀髮族面臨電話詐騙的時候，若身邊有就近的親友，或是熟識的鄰居能夠討論，可以大幅降低自己積蓄被騙走的風險。」

▲▼花蓮縣警察局規劃一連串銀髮族反詐宣導，用有獎徵答互動模式達到最佳成效。（圖／花蓮縣警察局提供，下同）

由於現今不少長輩獨居，接到詐騙電話的當下身邊可能無人能夠協助，而順著歹徒的指示上當，由此可見，身邊親友的關懷，是銀髮族防範詐騙的重要關鍵，民眾倘接到疑似詐騙電話，務必要沉著冷靜，記得反詐要領：「一聽、二掛、三查證」，先掛斷電話並撥打165、110查證，多一分留意，讓自己遠離詐騙集團的陷阱。

►造星課開班啦！慶《ETstar學習雲》平台開站，限時早鳥優惠4折起，加上「ETSTAR」折扣碼還可再折50元！點我手刀立即搶課☛

ET快訊
賴清德老家免拆？　礦務局：已會勘並告知新北沒有礦
2023全球「最強大」國家排行揭曉！
爸爸家門口遭輾斃！　肇事駕駛嗆：不然還要怎樣
快訊／國道「血滴子」！　貫穿擋風玻璃破大洞
「我也很意外這麼嚴重」　林立完全停機
突爆「不喜歡郭泓志」！她揭《全明星》心聲：一直哭

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台中地標湖心亭燈飾成暗黑版　市府：目前採靜態展出

慈大國考交出漂亮成績單！通過率超高　高分考取秘訣曝光

防詐先識詐！獨居銀髮族勿遭詐受騙　警：身旁親友關懷是關鍵

巴西過期蛋闖台上市！花蓮啟動全面稽查　均為國產合格蛋

「點燃職訓之火讓礙發光」成果發表會　勞動部邀身障朋友辦市集

中秋節過的開心吃的安心！花蓮應景食品抽查驗　結果全數合格

10月中南部森林火災好發期將屆　林業空勤消防合辦陸空吊掛訓練

台南佳里社區營造成果展　南消佳里分隊防災防火宣導

涵碧樓推秋季套裝行程　11月底前最低2萬出頭享美食明潭風光

台南流浪動物認養會　姚正玉：公私合力為流浪動物尋找新出路

柯P老家頂樓鐵皮拆光剩鋼骨　歷經6小時施工！前後對照曝

女逛夜市狂比540手勢　路人秒懂報警抓男友！

柯媽媽自拆違建嘆委屈　「他們是官、我們是民」

玉澤演預告台北慢跑「這裡三選一」　記者會結束後…跑角落打招呼

爸難得休假卻遇停班停課　受打擊趴地...3兒身邊嗨玩

柴2周沒洗澡躺床被媽小力教訓　發浮誇叫聲還靠爸狂撒嬌討拍！

#柯文哲媽媽 自拆老家違建 嘆：他們是官，我們是民

媽教3歲兒子玩滑板車　結果反被超越她無語...

遊非洲最大城市被敲詐！　背包客：要比他們更強硬

Lisa入境「被禮物砸臉」痛摸鼻樑！　保鑣12秒狂喊STOP...場面超失控

台中地標湖心亭燈飾成暗黑版　市府：目前採靜態展出

慈大國考交出漂亮成績單！通過率超高　高分考取秘訣曝光

防詐先識詐！獨居銀髮族勿遭詐受騙　警：身旁親友關懷是關鍵

巴西過期蛋闖台上市！花蓮啟動全面稽查　均為國產合格蛋

「點燃職訓之火讓礙發光」成果發表會　勞動部邀身障朋友辦市集

中秋節過的開心吃的安心！花蓮應景食品抽查驗　結果全數合格

10月中南部森林火災好發期將屆　林業空勤消防合辦陸空吊掛訓練

台南佳里社區營造成果展　南消佳里分隊防災防火宣導

涵碧樓推秋季套裝行程　11月底前最低2萬出頭享美食明潭風光

台南流浪動物認養會　姚正玉：公私合力為流浪動物尋找新出路

昨天游泳累壞！威瑪犬癱沙發「睡成人形狀」　飼主嘆：還拒絕散步

星巴克招募達人拍片宣傳　他見「1要求」氣炸秒罷工

台中地標湖心亭燈飾成暗黑版　市府：目前採靜態展出

花百元租柴柴散步…牠「原地不動」笑看旅客　網讚：確認是真柴

LINE爆強功能曝光？「未讀訊息」改版超有感　千人敲碗：非常需要

中信盃黑豹旗／高雄女中全女力初參戰！女性棒球史寫新篇章

印度工地電梯「失速墜14樓」！8工人慘死　目擊者：滿地都是血

研究揭：晚上愛吃宵夜「乳癌風險增1.7倍」　喝優格反降4成

賴清德老家免拆？　礦務局：已會勘並告知新北沒有礦

大自然反撲！利比亞洪災萬人淹死遺體泡海水　BBC記者聞屍臭味反胃

狗狗在客廳昏迷口吐白沫！　主人嚇死衝上前...笑到肚子痛

地方熱門新聞

三重義消贊助！支持特搜隊國際參賽

國際獅子會捐救護器材　新北消防感謝

民眾拒絕室內噴藥可罰6-30萬

嘉義市議會中秋節勞軍發放慰問金

2023雲林國際偶戲節　跨界攜手便利商店

男超商購物逛一半突倒地　警急叩救護車搶命

七堵百一街建案　基市府宣布工地停工

南消七大隊東門分隊防災時尚化

中秋將屆！中科扶輪社送暖　捐助物資瑪利亞、家扶

黃偉哲陪伴監護兒少提前過中秋

黃偉哲助災戶汰換家具

出席世界大伯公節　張福德先生第一位登機

台灣大道花25億？胡：因知名惹議

「最遠補選」搭船14hrs　凌晨3點快閃烏坵為投票

更多熱門

相關新聞

新竹獨居翁失聯！警破門驚見「2犬啃屍」

新竹獨居翁失聯！警破門驚見「2犬啃屍」

新竹縣1名年約7、80歲的老翁獨自一人與2隻愛狗居住，近日鄰居卻發現老翁不再出門遛狗，超過一個禮拜不見人影，且屋外飄出惡臭味，10日決定報警。警方到場破門後發現陳男早已死亡，且臉、手以及頭部有啃咬痕跡，甚至露出頭蓋骨。檢方相驗初步排除外力介入，初步研判陳翁應是死後遭愛犬啃食，詳細死因仍有待解剖釐清。

斗六警宣導團前進校園　大小學童熱情參與

斗六警宣導團前進校園　大小學童熱情參與

黎明、醒吾新生始業式　林口警犯罪預防宣導

黎明、醒吾新生始業式　林口警犯罪預防宣導

桃園警走入校園　宣導防詐交通

桃園警走入校園　宣導防詐交通

去日本幫代購！「1090算1100」竟被親友狂嫌　她火大

去日本幫代購！「1090算1100」竟被親友狂嫌　她火大

關鍵字：

防詐識詐獨居銀髮族受騙親友關懷關鍵

讀者迴響

熱門新聞

高雄角頭「高斤」不治過世　醫院廁所舉槍輕生

瑤瑤去美國「被海關攔下來」

《瘋神無雙》班底結婚了！26歲老婆超正

目睹父母遭砍殺！外公曝男童最新狀況：縮牆角不給抱

秋天來了！　3生肖財運旺

女逛夜市狂比540　路人秒懂報警救命

10億身家女星「將參選不分區立委」！

不生孩「60歲過得怎麼樣？」　一票人反曝血淋淋例子

「8習慣」會召喚窮神！命理師警告：快戒

年輕妹玩「國王遊戲」　慘遭3男設局侵犯

郭辦喊話藍白！　曝這狀況「賴佩霞功成身退、連署書不送件」

買車位卻要月付500元　「清潔費」爆論戰

今雨區擴大！　降溫時間曝

天母二手衣攤位「男星賣家」好眼熟

報告班長回來了！1年義務役明年恢復　每9人有1下士

更多

最夯影音

更多
柯P老家頂樓鐵皮拆光剩鋼骨　歷經6小時施工！前後對照曝

柯P老家頂樓鐵皮拆光剩鋼骨　歷經6小時施工！前後對照曝
女逛夜市狂比540手勢　路人秒懂報警抓男友！

女逛夜市狂比540手勢　路人秒懂報警抓男友！

柯媽媽自拆違建嘆委屈　「他們是官、我們是民」

柯媽媽自拆違建嘆委屈　「他們是官、我們是民」

玉澤演預告台北慢跑「這裡三選一」　記者會結束後…跑角落打招呼

玉澤演預告台北慢跑「這裡三選一」　記者會結束後…跑角落打招呼

爸難得休假卻遇停班停課　受打擊趴地...3兒身邊嗨玩

爸難得休假卻遇停班停課　受打擊趴地...3兒身邊嗨玩

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票抽iPad、AirPods等百項大獎！

獨家線上線下網紅造星開班

獨家線上線下網紅造星開班

「網紅培訓一條龍」！東森造星計畫全面啟動！

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

開天眼記者也當過山道猴子 揭祕山道女孩真實身分 ｜吳居諴

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

月圓，毛孩也要吃得圓圓

月圓，毛孩也要吃得圓圓

犬貓糧下殺↘65折起，滿千免運還送罐罐，更多超值優惠都在寵物王國!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面