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結合防詐及九月交通安全月　桃警進入校園宣導

▲吳政哲向中興國中學生宣導正確防詐及交通安全觀念。（圖／桃園警分局提供，下同）

▲吳政哲向中興國中學生宣導正確防詐及交通安全觀念。（圖／桃園警分局提供，下同）

記者楊熾興／桃園報導

為加強學生從小培養正確防詐及交通安全觀念，桃園警分局中路派出所所長吳政哲帶領同仁進入市立中興國中，對學生們進行防制詐騙及交通安全宣導，包析分析反詐的各類型態及「車不讓人及行人違規」為主題，向學生們宣講正確的防詐及交通安全觀念，灌輸學生正確交通知識及網路詐騙陷阱。

▲吳政哲向中興國中學生宣導正確防詐及交通安全觀念。（圖／桃園警分局提供，下同）

桃園分局為落實交通部刻正積極推動「交通安全月」之政策，主動參與轄內各學校舉辦之活動，本次利用救國團活動機會，對中興國中師生進行交通安全及反詐的犯罪預防宣導。

▲中興國中並致贈感謝狀給吳政哲所長。（圖／桃園警分局提供）

▲中興國中並致贈感謝狀給吳政哲所長。（圖／桃園警分局提供）

吳政哲所長宣講內容包括交通安全月主題：「人本交通 停讓文化」；口號：「車輛慢看停 行人安全行」，良好交通秩序。另外，針對詐騙手法層出不窮，請學子務必提高防詐的警覺性，若遇有可疑時請撥打110、165專線電話，保護自己。

桃園分局除了把握各項活動場合宣導外，為了防制交通事故，自9月1日至30日交通安全月期間，將對「路口不停讓行人、非號誌化路口未依標誌、標線、號誌停車再開、人行道違規停車及違規臨時停車、取締道路障礙及行人違規」等項目加強取締告發，讓桃園交通環境更友善與安全。

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