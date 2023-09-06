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去日本幫代購！「1090算1100」竟被親友狂嫌　她火大：窮就別買

▲▼日本,日本街頭。（圖／Pixabay）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友日前氣憤表示，她到日本旅遊，一共幫6位親友代購商品，儘管多走了不少路、花時間比價，又增加行李重量，她仍按原價計算，只不過匯率以整數來計，竟遭4人埋怨，質疑她想多賺錢，這讓她不禁後悔直喊，「出國真的不要幫親友代購！」

女網友在Dcard提到，「我這趟總共幫4個朋友、2個親戚代購，只有一人回我說，這樣不好吧！妳都沒有賺，不然我請妳吃飯；另一個乖乖付錢，什麼都沒說；其他4人都跟我反應，為什麼要額外收錢？當初沒有說要收。」

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她錯愕表示，按照自己的算法，最多也才多付99元，最少的可能連10塊都不到，「我只是說一句，按現在匯率算整數喔，就是日幣5000=台幣1090，跟他要1100元，這樣說我賺他的錢？拜託10塊你都付不起，還跟人買什麼東西。」

▲▼日本免稅藥妝,藥妝店,免稅,日本旅遊,購物消費。（圖／ETtoday資料照）

▲藥妝店示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

原PO氣噗噗說道，「額外增加工作量，都不能好好玩，在趕時間的時候，還要等他回訊息到底要不要買，就已經比台灣便宜很多，甚至台灣根本買不到的東西，我都原價跟你算沒有抬代購費了，然後我還得在那邊塞行李塞半天，好不容易扛回家......，這麼窮就不要買啊！」

最後，她直言，「真的奉勸各位出國的人，買東西想送親友可以，真的不要幫忙代購，不管多熟關係多好都一樣，不然你會發現新世界。」

對此，網友們紛紛回應，「我都直接拒絕代購，還有那種不熟的以前同學，竟來密我要歐米亞給，有夠厚臉皮」、「我朋友幫我買，我就很感恩了，他說多少就是多少，比台灣便宜就好」、「超級小氣！以後直接匯率用0.3算」、「出國真的不要幫忙代買，吃力不討好，多個一兩塊就被嘰嘰歪歪」。

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