斗六警宣導團前進校園　大小學童熱情參與...搶坐警用機車

▲斗六警分局第五組組長何圳生向現場師生進行交通安全及犯罪預防宣導。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣警察局斗六分局日前由第五組、第三組及偵查隊同仁共同組成「交通安全及犯罪預防宣導團」，前往轄區鎮西國小舉行大型宣導活動，向該校師生進行各項活潑有趣的警政宣導，學童看到許多警察、警車進入校園均十分興奮，紛紛搶坐大型重機熱情參與，並學習正確交通及預防犯罪觀念。

警方除在學校體育館以播放實際案例影片方式宣導，並在校內廣場設置攤位與校內師生互動，第五組組長何圳生向現場師生宣導「行經路口一定要停看聽，穿越道路要察看橫向車道有無左右來車，遵守紅綠燈之指示，並利用行人穿越道、天橋或地下道，以確保自身安全」。

▲學童看到許多警察、警車進入校園均十分興奮，紛紛搶坐大型重機熱情參與，並學習正確交通及預防犯罪觀念。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

此外，警方也向同學們教導防詐的觀念，不要輕易相信不明的來電或手機訊息，如果有疑問時可向家人或警察機關詢問求證，避免遭到詐騙；另介紹目前毒品演變及新興毒品的態樣，教導學生如何分辨新興毒品偽裝，提倡「不要因一時好奇嘗試毒品、遠離是非場所、不食用陌生人提供的食品、要勇敢的拒絕」。針對婦幼安全部分，警方鼓勵師生們多使用「婦幼抱抱（NPA Care U）」Youtube宣導平臺，增進其人身安全防護意識。

斗六警分局分局長黃念生表示，警方除以執法手段維護轄區治安與交通外，透過辦理宣導活動方式，從教育著手扎根，灌輸正確的交通安全及預防犯罪觀念，以守護民眾人身及財產安全。

▲斗六警分局由第五組、第三組及偵查隊同仁共同組成「交通安全及犯罪預防宣導團」，前往轄區鎮西國小向師生們進行各項活潑有趣的警政宣導。（圖／記者蔡佩旻翻攝）