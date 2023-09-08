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新北黎明、醒吾大學新生始業式　林口警進入校園犯罪預防宣導

▲黎明、醒吾新生始業式 林口警犯罪預防宣導。（圖／記者戴上容翻攝）

▲黎明、醒吾新生始業式，林口警分局長詹志文犯罪預防宣導。（圖／記者戴上容翻攝，下同）

記者戴上容／新北報導

新北市林口警分局於1、7日結合黎明技術學院、醒吾科技大學於新生始業活動辦理犯罪預防宣導，特別針對兩校大一新生進行反詐騙、藥物濫用及交通安全宣導，一次了解多種樣態之犯罪行為及安全觀念，期許莘莘學子在邁入人生新階段的同時，建立正確的觀念。

林口警分局表示，大學時期是青少年開始接觸外界社會的重要階段，而藥物濫用可能對年輕人造成嚴重傷害，林口警藉此機會與學生們分享了一些關於毒品的警示故事，並強調不要輕易嘗試毒品，提醒同學遠離毒品誘惑。

▲黎明、醒吾新生始業式 林口警犯罪預防宣導。（圖／記者戴上容翻攝）

活動中也提到交通安全意識的重要性，以實際的案例與學生們共同探討交通事故的嚴重後果，並叮嚀大家在道路上應該遵守交通規則，克制自己的速度，不僅要守護自己的生命，更要為他人的生命抱持負責 的態度。

林口警分局長詹志文告訴同學，犯罪手法瞬息萬變，詐騙集團不斷改變手法，如假網拍、假交友等，易使涉世未深的學生族群易淪為受害者，並分享了一些防範詐騙的實用技巧，勉勵學生保持機警，避免落入詐騙集團的陷阱。

▲黎明、醒吾新生始業式 林口警犯罪預防宣導。（圖／記者戴上容翻攝）

透過林口警分局的到訪，不僅讓學生們增加了反詐騙、藥物濫用及交通安全的知識，更拉近了警民之間的距離，展現了警察和社區合作的重要性。警方表示，將繼續加強與學校的合作，共同為社會營造安全和諧的環境，為學生們的成長和未來而努力。

▲黎明、醒吾新生始業式 林口警犯罪預防宣導。（圖／記者戴上容翻攝）

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