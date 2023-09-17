中秋節過的開心吃的安心！花蓮應景食品抽查驗　結果全數合格

▲花蓮縣衛生局配合食藥署共同執行中秋節應景食品抽驗，結果全數符合規定。（圖／花蓮衛生局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

中秋節佳節將至，親人團聚或三五好友揪團開心過節，花蓮縣衛生局為使鄉親享用月餅和開心烤肉，配合食品藥物管理署共同執行「中秋應景食品製造業稽查」、「中秋應景食品抽驗」及「中秋應景餐飲業稽查」專案，進行食品抽驗計查核31家次，抽驗68件成品及半成品，檢驗120項次，全數符合規定。





花蓮縣衛生局朱家祥局長表示，本次中秋應景食品專案稽查，衛生局稽查人員前往各傳統市場、超市、大賣場等商家稽查，針對應景食品抽驗，包括月餅成品、餡料（如鹹蛋黃、豆餡）、烤肉常用的食材，如肉類及其加工製品、水產類及其加工製品、香辛植物調味料等。檢驗項目包括食品添加物(如防腐劑、甜味劑、漂白劑、亞硝酸鹽)、動物用藥殘留檢驗-乙型受體素類等，檢驗結果均符合安全衛生規範。另針對製造場所稽查，有電風扇及天花板不潔、冰庫外觀不潔、定型化契約未揭示食品登錄字號等缺失，2間業者經輔導後均已改善完成。





朱家祥提醒消費者，選購月餅、禮盒或生鮮水產品、肉類及烤肉用蔬果等應景食品時，除選擇信譽良好店家購買外，儘量選擇完整包裝及清楚標示之產品，所購買之食品應注意色澤及氣味是否正常，食用前或料理前應將食材以乾淨水源澈底洗淨，烹調時應注意食材有無不當儲存而導致食品腐敗變質情形、保持手部清潔，若無法立即食用完畢，應放入冰箱，避免微生物滋長。烤肉時應遵循「預防食品中毒五要原則：「要洗手、要新鮮、要生熟食分開、要注意保存溫度、要澈底加熱」。





為維護鄉親食的安全，衛生局會持續稽查食品餐飲業者，另呼籲食品及餐飲業者生產製備流程，應注重產品製程、作業環境、從業人員衛生及倉儲等自主管理，選擇有來源、有信譽的廠商所供應之安全衛生食材，遵守食品安全衛生管理法規定，以保障食品安全及民眾的健康。如有食品安全衛生問題，可電洽花蓮縣衛生局食品藥物管理科，服務電話:8224750。