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月餅未拆封長毛發霉！館長喊衰「原因很多」認賠：才10顆出問題

▲▼ 。（圖／翻攝自館長YouTube）

▲館長喊衰。（圖／翻攝自館長YouTube）

記者施怡妏／綜合報導

館長陳之漢積極經營電商，近年中秋節推出月餅禮盒，怎料有網友反映，在未拆封的情況下，買館長的「流星月餅」嚴重發霉，話題掀起議論。對此，館長表示，「我也覺得我很衰」，商品全數檢驗2次，可能是運送的過程中出現問題，若對商品有疑慮，要退貨退錢都接受。

館長昨日開直播回應，今年賣了6萬多顆月餅，目前聽到的，只有10顆出問題，大概2、3個人遇到，也全都換掉了，「不到1%」，可能是在運送的過程當中受影響，「這種每一家都有機率發生，運送的過程當中，冷熱溫差問題、碰撞，有無限可能，真的發霉了我們賠給你，或是你不要，我們退錢」。

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館長表示，檢查月餅的時候，不是抽檢是「全檢」，工廠做完月餅送來，另外找工人裝盒，一顆一顆裝進去紙盒，再放到盒子裡封裝，會經過2次檢驗，「賣了8千盒6萬多顆，聊天室很多人都有買，大家吃了也都沒問題」，而且在每個月餅內都有放受潮試紙，若試紙變色代表受潮、變質了，粉紅色是好的，紫色則是變質了，代表從工廠送出時，每一顆月餅都是好的。

館長無奈嘆，每年賣月餅都被攻擊，「我也覺得很衰，不是我的問題，也不是工廠的問題」，對於退換貨或是退錢全都接受，「一堆人說要退，結果沒人退，如果沒有拆封，要退我讓你退」，不過他問了客服，卻收到任何退貨的訂單。館長也自嘲，「大家跟我買東西不用擔心，因為新聞會幫我把關」。

▼每顆月餅從工廠出去時都是好的。（圖／翻攝自館長YouTube）

▲▼ 。（圖／翻攝自館長YouTube）

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