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心中第一名的蛋黃酥！PTT狂推「這家」還是無敵：吃完就愛上

▲陳耀訓蛋黃酥。（圖／徐力剛Eric Hsu提供）

▲陳耀訓蛋黃酥。（圖／資料照）

記者施怡妏／綜合報導

月底就是中秋節，不少人會選購中秋禮盒送親友，比起月餅，更多人愛吃蛋黃酥，就有網友好奇，「大家心中第一名的蛋黃酥是哪間？」家裡是做生意的，每到中秋節就會收到許多蛋黃酥禮盒，心中的第一名是台中聯翔餅店，不過名店陳耀訓、不二坊也很讚，貼文掀起網友討論。

有網友在PTT發文，「哪家蛋黃酥是大家心中的第一名？」自己很喜歡吃蛋黃酥，平常就會去買來吃，因此中秋節是他最喜歡的節日之一，剛好家裡是做生意的，常會收到客戶送來的禮盒，「不二坊應該是名氣最響亮的，我也覺得不錯吃」。

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原PO坦言，心中的第一名是「台中聯翔餅店的蛋黃酥」，餅皮很酥、蛋黃很大顆、跟餡搭在一起根本完美，「陳耀訓的也不錯，只是稍微有點名氣>實際，紀家是不二坊的師傅出來開的，香味跟餡我覺得更優，但確實口感稍乾」。

▲一酥難求！彰化不二坊蛋黃酥漲價了，8/8起一顆40→45元。（圖／記者游瓊華攝）

▲彰化不二坊蛋黃酥也超夯。（圖／記者游瓊華攝）

貼文一出，各家蛋黃酥各有擁護者，「小丞事，推爆」、「吃過的不多，目前是不二坊」、「不二，我討厭吃蛋黃酥的都覺得好吃」、「喜歡不二糕餅，其次是不二坊」、「台北犁記」、「我熱愛『新口味』」、「吃過不二家好吃，聯翔我都去買麵包」、「法朋小小一顆快100元，但真的好好吃」、「香格雖然沒有不二家餅皮酥，但蛋黃很好吃」、「我家巷口的」。

其中，最多人點名的就是陳耀訓，「陳耀訓今年有搶到，分給身邊的人吃，都說下次要回購」、「陳耀訓是真的好吃，我幾乎不吃糕餅類的東西，第一次吃真的驚艷到」、「今年第一次吃到陳耀訓是真的不錯」、「陳耀訓絕對是我吃過最好吃的」、「陳耀訓的好吃是好吃，但難搶CP值又低」、「陳耀訓紮實又酥」。

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