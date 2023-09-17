幫弱勢圓中秋聚餐夢　雲林這家店霸氣封館！招待60人火鍋吃到飽

▲雲林火鍋世家為壽星準備「肉肉蛋糕」，孩子們驚呼連連，為家扶親子留下滿滿的歡樂回憶。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



記者蔡佩旻／雲林報導

中秋佳節烤肉團圓吃大餐，在一般人生活中是再平常不為過的，但在弱勢家庭中卻是罕見，今年中秋前夕，雲林知名火鍋店「火鍋世家」為了招待雲林家扶親子好好吃上一餐團圓吃火鍋直接「霸氣封館」，辦理第三場招待60位家扶親子至斗六店享用火鍋、肉品、海鮮吃到飽，更送上特別的「肉肉蛋糕」為家扶小朋友慶生。

雲林火鍋世家鄭老闆貼心的為雲林家扶的親子辦理「火鍋團圓慶中秋」，家扶親子廚了享用美味火鍋外，更與店內員工一起為參加的雲林家扶兒5位小壽星獻唱生日快樂歌、切蛋糕，更送上每位壽星「肉肉蛋糕」，每位壽星驚呼連連，為家扶親子留下滿滿的歡樂回憶。

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長期支持家扶的中醫師陳俊銘醫生也送來自己栽種的麻豆文旦200箱，讓每戶家庭帶回家分享中秋團圓。陳俊銘中醫師熱心社會關懷，平時除了行醫外，在麻豆栽種文旦更是其嗜好，採用無毒自然農法栽種，從不灑農藥及除草劑，雖然文旦的外觀賣相不佳但清甜風味佳，收成的文旦均發送給各個社福單位做公益，希望文旦也能吃得應景無毒安心。

▲雲林火鍋世家餐廳封館，招待家扶親子在中秋前夕吃團圓大餐。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



火鍋世家鄭加成老闆表示，中秋團圓烤肉已經成為台灣的風俗，希望能來點不一樣的團圓，也看到每年服飾店農曆年前的封館採購，為之感動於是萌生效法的想法。經營火鍋店秉持著「吃的健康、少負擔」的理念，更希望能善盡社會責任。盡自己的最大的力量，陪伴家扶親子歡樂團聚，讓雲林家扶的孩子在節日時依然可以感受到溫暖。

小六的黃小妹妹，平常媽媽須要維持家庭經濟，工作時常早出晚歸，能到餐廳悠閒用餐、生日慶祝更是沒有想過。黃小妹妹開心獲得生日禮物及在餐廳慶生，媽媽更是歡喜感動，謝謝鄭老闆的招待，黃媽媽說，孩子生日是沒有慶生的，「肉肉蛋糕」更是只有在廣告圖片上看過，孩子與家人共度一個難忘的生日，真的非常感謝。

雲林家扶廖志文主任表示，感謝火鍋世家鄭加成老闆嘉惠雲林家扶弱勢家庭。讓家扶親子團聚在此享用火鍋，過一個不一樣的中秋節，吃的健康且幸福歡樂，感謝火鍋世家溫暖家扶親子的心與胃。

▲每戶家庭帶回陳俊銘醫生種植的無毒文旦，共度中秋佳節。（圖／記者蔡佩旻翻攝）