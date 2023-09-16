吳欣岱參選「港湖泛綠釀分裂」　李彥秀：高嘉瑜遊走綠白自負後果

▲李彥秀出席國民黨團16日記者會。（圖／記者蘇晏男攝）

記者蘇晏男／台北報導

台灣基進提名台北黨部主委吳欣岱參選台北市內湖、南港立委，對戰國民黨提名人李彥秀與民進黨現任立委高嘉瑜，綠營支持者憂「三腳督」釀泛綠分裂，恐讓李彥秀勝出。李彥秀今（16日）表示，高嘉瑜投機，遊走於綠白間，長期被民進黨同志批評，這是高自己的選擇，大家對她的觀感跟選擇，高要自己承擔。

台灣基進昨宣布正式提名吳欣岱，參戰台北市內湖、南港立委，記者會中台灣制憲基金會執行長林宜正表示，支持賴清德的選民把票投給吳欣岱，支持柯文哲的選民把票投給高嘉瑜，而支持侯友宜的選民則票投李彥秀。

對此，李彥秀今天上午在國民黨立法院黨團「進口雞蛋流向不明！進口資料封存30年？」記者會上回應，民調是動態變化，她樂觀、有信心，但審慎面對選情變化；這場選舉她當然全力力挺侯友宜，國民黨是一個團隊，有14個縣市首長、38席立委、即將參選的立委參選人，更有300多位基層市議員跟里長，希望呈現最好的團隊來帶領國家，包括近期提出的政策。

李彥秀說，這段時間無論是巴氏量表、癌症基金或65歲以上長者的健保全額補助，都讓各政黨覺得是好政策，且立即複製，凸顯人民覺得應政黨輪替，因此她會努力把這場選戰打好，小雞跟母雞全力以赴，衝出最好的選票。

對於陳時中參加高嘉瑜南港造勢大會時，僅致詞10分鐘即離場，李彥秀表示，高嘉瑜投機，遊走於綠白間，長期被民進黨同志批評，這是高嘉瑜自己的選擇，大家對她的觀感跟選擇 ，高自己要做最後承擔。