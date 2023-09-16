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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

國民黨團、藍委討嘸農業部進口蛋資料　打臉蔡英文「可攤在陽光下」

▲林為洲（左起）、曾銘宗、北市議員李彥秀出席國民黨團16日記者會。（圖／記者蘇晏男攝）

▲林為洲（左起）、曾銘宗、北市議員李彥秀出席國民黨團16日記者會。（圖／記者蘇晏男攝）

記者蘇晏男／台北報導

50萬元資本額的超思公司專案自巴西進口8814萬顆雞蛋爭議不斷，總統蔡英文曾說過程可以攤在陽光下且經得起考驗。但國民黨立法院黨團今（16日）表示，黨團8月30日與9月5日行文農業部索資，但不給就是不給；而藍委林為洲也透露其國會辦公室11日發文給防檢署、食藥署與關務署，僅關務署回覆，然稱無法提供個別公司進口雞蛋數量，建議可依成立院級調閱小組調閱相關資料。黨團總召曾銘宗表示，農業部打臉蔡英文。

國民黨立法院黨團16日上午舉行「進口雞蛋流向不明！進口資料封存30年？」記者會，林為洲指出，國民黨團和國民黨執政縣市府向農業部索取進口雞蛋相關資料，不給就不給，鄭文燦稱誤會一場，只要發公文就會提供資料，但他的國會辦公室早在11日就發公文給農業部防檢署、衛福部食藥署、財政部關務署，只有關務署於14日回文。

但林為洲說，關務署回覆內容卡東卡西，稱巴西進口雞蛋的查驗情形的彙整表，因牽涉到納稅義務人、貨物輸出入相關個人資料，根據《關稅法》第12條規定，無法提供個別公司進口雞蛋數量，僅能提供總進口數量和日期的概略彙整表；此外關務署還建議可依《立法院職權行使法》，成立院級調閱小組調閱相關資料，讓他質疑在刁難立委。

▲▼林為洲行文農業部防檢署、衛福部食藥署與財政部關務署索資，僅關務署回覆。（圖／林為洲辦公室提供）

▲▼林為洲行文農業部防檢署、衛福部食藥署與財政部關務署索資，僅關務署回覆。（圖／林為洲辦公室提供，點圖可放大）

▲▼林為洲行文農業部防檢署、衛福部食藥署與財政部關務署索資，僅關務署回覆。（圖／林為洲辦公室提供）

曾銘宗則提及，國民黨團在8月30日發文給農業部，要求提供包括：專案進口雞蛋、蛋液貿易商專案進口依據、委託資格、起迄時間、貿易商受委託與實際進口數量、來源國、價差、專案進口措施執行經費、到岸價格所含各項費用等等，結果農業部就是不給。

曾銘宗說，國民黨團9月5日再度發文給農業部，要求提供迄今專案進口雞蛋庫存數量（顆）、區分到岸日期、來源國、進口貿易商製表等等，農業部還是已讀不回。

曾銘宗表示，國民黨團多次行文給農業部，不給就是不給，鄭文燦看到了嗎？農業部打臉蔡英文、行政院長陳建仁、鄭文燦，難道相關進口雞蛋資料，要比照疫苗封存30年？這些資料關係到2300萬國人的食安權益，農業部可以不給嗎。

▼國民黨團發文農業部索資卻遭已讀不回。（圖／國民黨團提供，點圖可放大）

▼國民黨團發文農業部索資。（圖／國民黨團提供）

▲▼國民黨團發文農業部索資卻遭已讀不回。（圖／國民黨團提供）

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