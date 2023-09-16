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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／道歉了！　高嘉瑜喊話支持者：過去很多做不對地方讓大家擔心

▲▼［信賴台灣·溫暖好政］願景說明會南港場。（圖／記者宋良義攝）

▲［信賴台灣·溫暖好政］願景說明會南港場。（圖／記者宋良義攝）

記者杜冠霖／台北報導

台灣基進昨正式提名北市黨部主委吳欣岱參選內湖南港立委，挑戰現任立委高嘉瑜、國民黨議員李彥秀，港湖泛綠陣營也陷入分裂危機，而高嘉瑜過去部分言論引起綠營支持者不滿。對此，高嘉瑜16日致歉，她向支持者表示，過去有說錯的話、做錯的事情，感謝大家給機會，她會改進，做不對也向大家道歉。

高嘉瑜今舉辦「信賴台灣·溫暖好政」願景說明會南港場，她致詞時回憶，4年前提名她的時候，印象很深刻當時哭了，感謝民進黨不計前嫌提名，當時也是風風雨雨很多不同聲音，最後當選過程也非常不簡單。

高嘉瑜表示，過去的打拼跟民進黨的團結，才有辦法把這個偏藍選區翻轉，過程中自己有很多做不對地方，讓很多長輩擔心，最近跑市場、地方看到長輩替她擔心，煩惱，自己也很抱歉，為何當一個立委卻讓支持者這麼煩惱，甚至睡不著覺。

高嘉瑜坦言，很多支持者煩惱分裂導致保送對手，好不容易南港拼一席卻拱手讓人，這都是我們不願看到的，尤其是有阿嬤睡不著、四處去拉票，自己也很不捨，　

高嘉瑜指出，過去有說錯的話、做錯的事情，感謝大家給機會，她會改進，做不對也向大家道歉，這次選舉不是為了自己，而是為了民進黨中央地方執政可以延續，國會一定要過半，台北最關鍵的就是內湖南港，會打拼讓大家看到自己對地方的關心。

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