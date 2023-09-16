籲中央公開巴西蛋流向　李彥秀轟：陳吉仲是國人最厭惡部長！

▲台北市議員李彥秀。（圖／記者黃國霖攝）



記者詹宜庭／台北報導

農業部專案進口巴西雞蛋爭議持續延燒，地方政府紛紛喊話中央公布流向。台北市議員李彥秀16日痛批，農業部到現在，不僅沒有向國人聲明，也不主動通報地方政府，還要地方政府申請才給資料，讓各縣市必須花大量人力去做稽查，質疑「難道陳吉仲是巴西農業部長，可以不管台灣人福祉？難怪陳吉仲是國人最厭惡的部長！」呼籲蔡政府盡速公開所有進口資料，還全體國人能安心吃蛋的環境。

李彥秀說明，超思、台農發、匯麥遠盈三家公司，一共進口1.2億顆蛋，佔進口蛋總比81.6%，但這三家公司都沒有相關倉儲設備，到底能保存幾個月、有沒有塗蠟，農業部說法反反覆覆。保存過程中一旦有些微不慎，保鮮就可能質變，對健康安全造成危害，這是所有家長最擔心的事情。

李彥秀指出，國人每年吃8億顆雞蛋，平均每人每天約吃一顆，很可能有人吃到這批巴西蛋，但誰有吃到，誰沒吃到，沒人知道。農業部到現在，不僅沒有向國人聲明，也不主動通報地方政府，還要地方政府申請才給資料，讓各縣市必須花大量人力去做稽查，質疑「難道陳吉仲是巴西農業部長，可以不管台灣人福祉？難怪陳吉仲是國人最厭惡的部長！」

李彥秀批評，巴西蛋事件爆發至今，即使國人高度關注，但總統蔡英文、副總統賴清德、行政院長陳建仁就是不道歉也不說明，儼然成為「神隱三人組」。她提及，蔡英文先前聲稱，這些事絕對可以攤在陽光下交代清楚，然後就沒下文，賴清德只顧選舉，陳建仁則消失地無影無蹤。

「難道國人的食安健康，在民進黨眼中一文不值嗎？」李彥秀開轟，蔡政府從缺蛋到進口蛋一連串的作為，讓台灣人從買不到雞蛋的傷心、買得到雞蛋的得擔心、再到吃得到黑心雞蛋的寒心，呼籲蔡政府盡速公開所有巴西蛋的進口資料，還全體國人一個能安心吃蛋的環境。