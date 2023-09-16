農業部交代不清進口蛋流向、保存期限　藍黨團籲黨籍縣市長查起來

▲曾銘宗出席國民黨團16日記者會。（圖／記者蘇晏男攝）

記者蘇晏男／台北報導

50萬元資本額的超思公司專案自巴西進口8814萬顆雞蛋爭議持續延燒，農業部至今未交代清楚雞蛋生產的畜牧場、流向、有效期限等，連國民黨立法院黨團及藍委索資也遭已讀不回。國民黨立法院黨團曾銘宗今（16日）表示，呼籲所有國民黨執政縣市長，即日起查核轄區內進口雞蛋流向、有效期限，確保民眾食安問題。

國民黨立法院黨團16日上午舉行「進口雞蛋流向不明！進口資料封存30年？」記者會，林為洲表示，農業部對進口巴西雞蛋的說法，始終兜不起來，之前稱5月底是進口最後一批巴西蛋，有效期4個月，進口後經洗選上市賣到9月底，但根據關務署提供資料，7月進口巴西雞蛋1763噸、8月572噸，不是農業部所說的只進口到5月底；換句話說，民眾到11月還是可能吃到巴西蛋。

林為洲說，農業部一直說巴西蛋因為有塗蠟，所以效期4個月，但是進口經洗選後，雞蛋上就已經沒蠟，效期應該和國產蛋相同才對，為何還有4個月？更何況，農業粉專指出不是所有巴西蛋都塗蠟，農業部這豈不是自相矛盾？另外，進口商完全沒有冷鏈倉儲，甚至地方政府完全查不到雞蛋儲存倉儲，農業部如何保證所有進口蛋在送到洗選前，全程都在冷鏈環境中保存？

李彥秀也質疑，根據有限資料顯示，農業部規劃從10個國家進口雞蛋，目前已經有7個國家已經進口，超思、台農發、匯麥遠盈這3家已進口了1億2000萬顆蛋佔81.6%，而這3家進口商都沒有倉儲設備，遑論有冷鏈設備。巴西雞蛋到底是保存是3個月？還是4個月？有全部塗蠟？還是部份塗蠟？農業部完全說不清楚。

曾銘宗表示，巴西雞蛋進口流程，可區分為：一、從巴西農場生產雞蛋；二、巴西裝箱出口；三、自巴西到台灣船期45天；四、最後一批進口巴西雞蛋報關日期為7月17日。今天是9月16日，這些從巴西進口的雞蛋，至少都超過3個半月，難道這些雞蛋沒有食安疑慮嗎？這還沒算巴西農場裝箱後，運到港口的時間。

曾銘宗指出，農業部長陳吉仲說，巴西雞蛋保存期限120天，但是巴西蛋王Ricardo Faria明確表示，「我們將雞蛋運送到台灣和日本的蛋保質期僅90天」，也難怪蔡政府、陳吉仲部長不敢給資料。台中市、新北市、嘉義市都已經進行進口雞蛋專案查核，國民黨團呼籲所有國民黨執政縣市長，即日起查核轄區內進口雞蛋流向、有效期限，確保民眾食安問題。