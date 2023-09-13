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加強進口蛋稽查與市區工地巡檢　張善政：未雨綢繆避免問題發生

▲針對巴西進口蛋與工地工安引發市民關心，桃園市長張善政今天在市政會議上指出，市府各局處應超前部署，提前未雨綢繆才能避免類似意外發生。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲針對巴西進口蛋與工地工安引發市民關心，桃園市長張善政今天在市政會議上指出，市府各局處應超前部署，提前未雨綢繆才能避免類似意外發生。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

針對最近新聞熱度高的「進口蛋疑慮」、「台北市大直工安事件」等議題，桃園市長張善政今（13）日在市政會議上表示，進口蛋食品安全攸關市民健康，工地安全更攸關市民生命財產安全，市府相關局應未雨綢繆、超前部署才能快速有效處理，避免類似問題在桃園發生。

張善政指出，近日外縣市相繼出現衛生、工安等重大議題，其中有媒體報導進口蛋被查驗出違規使用抗生素，造成消費者人心惶惶，上週的市政會議上曾指示教育局必須關注學童健康，加強注意學校營養午餐蛋品安全。衛生局與法務局消保單位前天主動前往桃園市區各處稽查，近日媒體再披露台農蛋品效期標示等問題，市府已超前部署持續稽查，以確保市民食用蛋安全衛生，讓消費者安心購買。

▲桃園市衛生局與消保官針對進口蛋問題，已提前至各蛋品銷售場所稽查。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市衛生局與消保官針對進口蛋問題，已提前至各蛋品銷售場所稽查。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

至於台北市大直建築工地因開挖導致鄰近建築受損問題，張善政強調，市區建築工程施工不時發生鄰損問題，其中開挖地基時對鄰近建築易造成影響。針對市區建築工程安全，市府建管單位早於今年8月起，結合專業土木技師單位對桃園市工地施工安全進行巡檢，目前已獲報桃園區一處鄰損狀況，市府立刻派員與專業技師現場會勘，要求建商盡速善處理並修復妥善，以確保居民安心居住。

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