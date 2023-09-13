進口蛋遭爆庫存3700萬顆「多到處理不完」　農業部急請業者幫忙賣

▲農業部專案進口雞蛋有高達3700萬顆庫存。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

農業部進口蛋爭議不斷，農業專家「Linbay好油」林裕紘近日發文質疑，並公布農業部專案進口雞蛋最新庫存資料，有高達3700萬顆的「庫存」，直言「庫存」就是進到多到處理不掉，才會靠蛋商幫忙處理。對此，農業部畜牧司副司長李宜謙今（13日）回應，進口蛋有保存期限，盡量不要有庫存，所以請業者幫忙處理銷售是正常的。

根據農業部資料，到今年8月9日為止，專案進口庫存雞蛋為3700萬顆，運送過程耗損67萬顆、不合格銷毀216萬顆，共計283萬顆。

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李宜謙說，進口庫存雞蛋因滾動倉儲且維持一定的安全庫存量，數量一直在變動中，目前官方庫存已經沒有巴西蛋，現有的都是從美國、泰國及澳洲等國進口，效期都在10月底以後，效期沒有問題。

針對外界質疑農業部要業者幫忙賣進口蛋，李宜謙回應，農業部的原則是儘快將進口雞蛋以產地價格販售給洗選及加工業者，畢竟是有保存期限的食品，儘量不要有庫存，所以請洗選業者及加工業者幫忙處理銷售是正常的。





▲農業專家林裕紘質疑政府進口蛋庫存多到處理不完。（圖／翻攝自Facebook／Linbay好油）