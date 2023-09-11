2023全國優質東方美人茶評鑑頒獎　「尚好茗茶」智慧種茶奪特等

▲2023全國優質東方美人茶評鑑比賽頒獎，「尚好茗茶」智慧種茶奪特等。（圖／新聞處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

2023年全國優質東方美人茶評鑑比賽頒獎典禮、11日於桃園市政府綜合會議廳舉行。市長張善政表示，全國優質東方美人茶評鑑比賽，北至新北、南至南投均有茶農共襄盛舉，今年由來自龍潭三洽水地區的「尚好茗茶」茶農廖文金、鍾桂香夫婦及兒子廖俊融共同努力下，採以智慧種茶，代代相傳，榮獲特等獎殊榮。

張善政指出，桃園種植許多東方美人茶，而東方美人茶種植不易，其特殊風味來自小綠葉蟬針對茶葉進行著涎後，為茶葉帶來獨特滋味，並於摘取後，配合精準的發酵時間及精湛的製茶技術，才能培育出優質的東方美人好茶，種植期間所投入的心力，讓東方美人茶成為不折不扣的「茶金」。

張市長提到，桃園茶農投入智慧農耕技術，提高栽培茶葉的效率，以更少的水種植出更好的茶葉，為辛勤的農友帶來價值更高的回饋，期待桃園青農製茶技術與成果，能拓展至全國茶農，與各地茶產業共享，並在逐年賽事競逐下，讓各地茶葉品質愈來愈好。

農業局長陳冠義表示，市府積極推動智慧農業，鼓勵茶農在茶園內導入智慧灌溉、微氣象感測裝置及縮時影像紀錄等科技設備，以推廣智慧茶園管理，減輕人力負擔，達到即時監測、災害預防及維持農民收益的目標。

2023年全國優質東方美人茶評鑑比賽得獎名單如下：特等獎由「尚好茗茶」獲得；頭一、頭二、頭三、頭五、頭六獎分別由韓順雄、楊世瑩、鍾明學、楊瑞隆、韓順雄獲得；頭等獎由台灣農林（股）苗栗分公司、廖文金、鍾明學、黃福健、廖俊融獲得；貳等獎由張家興、廖俊融、廖學通、丁金蓮、李宸鎰、黃燕、黃柏勝、江秀敏、韓順雄、陳有凌、鄧國權、江增廣等12名獲得；參等獎由葉青森、謝和展、鍾桂香、林佋賓、吳春長、李宸鎰、黃柏勝、江秀敏、李雯珠、莊榮合、鍾明學、謝來英、黃新鳳、黃雅萍、韓順雄、鄧國權、尚好茗茶、台灣農林（股）苗栗分公司等18名獲得。