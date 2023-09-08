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盧秀燕攜偏鄉學童參觀桃園世客博　共同打造婦幼友善城市

▲盧秀燕攜偏鄉學童到桃園參觀世客博　

▲盧秀燕攜偏鄉學童到桃園參觀世客博，共同打造婦幼友善城市。（圖／觀旅局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

「媽媽市長」臺中市長盧秀燕，8日帶領臺中市偏鄉學校師生及新住民關懷協會，一同到桃園參觀世界客家博覽會。於交流活動中，桃園市長張善政和盧秀燕與臺中市偏鄉學生們，一同運用想像力將積木堆疊出桃園景點代表的「大溪橋」以及臺中地標的「臺中國家歌劇院」，串起桃園與臺中共同打造婦幼宜居城市的理想。

▲盧秀燕攜偏鄉學童到桃園參觀世客博　

桃園市長張善政謝謝盧秀燕市長大力支持，並表示台中館是必看必逛的亮點之一；而桃園最具客家風韻的自行車道當屬「大溪月眉至龍潭三坑水岸觀光綠廊」，沿途可漫遊懷舊老街、欣賞田野小徑景色，由大溪石門大圳開始，途經大溪橋、三坑鐵馬道、三坑老街及三坑自然生態公園等；喜愛人文信仰與池畔風光的民眾，可以選擇「龍潭三林自行車道」，探訪桃園客家文化館、三元宮、觀光茶園，最後到龍潭大池乘天鵝船遊湖、賞夜景。

▲盧秀燕攜偏鄉學童到桃園參觀世客博　

為推廣綠色運輸、鼓勵民眾使用自行車旅遊，桃園市政府推出「桃園市YouBike前60分鐘免費」優惠，民眾於桃園市境內任一YouBike場站借車，騎乘60分鐘以內免費，運用桃園市YouBike，享受借還時間更充裕的自行車體驗。」

臺中市長盧秀燕市長表示：「小學二年級之前住在楊梅一帶，今天回來就像回家一樣，小時候活動的範圍都往中壢跑，最喜歡吃的是牛肉麵，很懷念那個味道。」臺中擁有厚實的自行車產業基礎， 搭配「iBike倍增計畫」的推動，讓臺中市iBike站點迅速擴展。臺中自行車旅遊路線之一的「東豐自行車綠廊」，經過石岡水壩、石岡情人木橋、東勢客家文化園區等景點，不論是自然生態或是景觀建築，都極具歷史教育及時代意義；另有知名的「后豐鐵馬道」可與東豐自行車綠廊相接。

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