開第一槍！北市營養午餐禁用進口蛋　教育局：違規最重終止契約

▲北市教育局要求進口蛋不得使用在學校營養午餐。（圖／記者謝婷婷攝）

記者楊惠琪／台北報導

農業部專案進口雞蛋歷經長時間運輸，保鮮、效期引發疑慮，近期有許多民代和家長擔心，進口蛋恐流入學校營養午餐。台北市餐盒食品商業同業公會及18家業者今（13日）發布聯合聲明，學校午餐蛋品均採用國產可溯源的雞蛋。台北市教育局也指出，會加強食安稽查，一旦查獲廠商違規使用進口蛋，將以重大衛生疏失，記點10到20點，並可終止契約。

北市教育局表示，台北市學校午餐團膳廠商供應的食材，均須符合學校午餐契約規範，蛋類及肉類食材一律使用「可溯源國產食材」，營養午餐提供的蛋類料理，均由契約團膳廠商烹調「國產可溯源雞蛋」，保障學生健康飲食。

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教育局指出，依據「學校桶餐履約規範說明」，已要求廠商應保證食材須符合國家標準或合格工廠產製，並具來源證明；其中蛋類應採用具CAS台灣優良農產品標章或產銷履歷農產品（TAP）標章，或雞蛋溯源標籤、洗選雞蛋噴印溯源、國產鵪鶉蛋溯源標籤的產品；經查「教育部校園食材登錄平臺」，北市營養午餐提供的蛋類料理，均是使用國產雞蛋。

教育局表示，為防堵進口蛋流入學校營養午餐，將會同衛生局、產業局及動保處辦理食安稽核，如查獲廠商使用進口蛋應屬重大衛生缺失，依契約規範可記點10到20點，得終止契約。

台北市餐盒食品商業同業公會及提供北市國中小營養午餐的18家業者，今天也發布聯合聲明，強調公會會員用在學校午餐的蛋品食材均為國產可溯源的雞蛋，品質有保障。





▲台北市餐盒食品商業同業公會發表聯合聲明。（圖／北市教育局提供）