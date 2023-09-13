2024年備選國民法官初選...桃園市府公開抽選　將抽出6600人

▲桃園市民政局今天上午舉行「2024年備選國民法官初選名冊」，邀請地院庭長與地檢署檢察官與律師代表列席見證。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市政府今（13）日上午於民政局舉行「2024年備選國民法官初選名冊」，公開隨機抽選明年度被選國民法官，邀請桃園地院、地檢署與律師代表列席見證，民政局副局長藍品畯指出，本次抽選範圍為桃園地院指定基準日為今年9月5日設籍人口，經篩選後符合年滿23歲且連續居住4個月以上之桃園市民，預計將抽選出備選國民法官初選人數共6千6百人。

▲桃園市民政局今天上午舉行「2024年備選國民法官初選名冊」，將抽選出備選國民法官共6600人。（圖／記者沈繼昌翻攝）

這場「2024年備選國民法官初選名冊」於今天上午10時許在桃園市府民政局舉行，邀請桃園地院庭長張宏任、桃園地檢署檢察官李孟亭與桃園律師公會秘書長劉衡律師共同見證。

▲桃園市民政局今天上午舉行「2024年備選國民法官初選名冊」，由電腦隨機抽選備選國民法官人選。（圖／記者沈繼昌翻攝）

民政局副局長藍品畯表示，這次初選秉持公正、公開原則，抽選程序以電腦操作戶役政資訊系統隨機抽選，這次抽選範圍為桃園地院指定基準日為今年9月5日（含）設籍人口，經過電腦篩選，符合年滿23歲且連續居住4個月以上之桃園市民，具備資格者共計180萬7863人，再依桃園地院估算，抽選出備選國民法官初選人數共計6600人。

▲桃園市民政局今天上午舉行「2024年備選國民法官初選名冊」，圖為今年9月間首場國民法官審判結束後合影。（資料照／記者沈繼昌攝）

民政局強調，國民法官法已於今年正式上路，桃園地方法院並於9月1日完成首件國民法官審理案宣判，國民法官制度主要在落實主權在民之觀念，在審判中加入來自各行各業國民法官多元經驗與看法，與法律觀點相互激盪，藉由國民參與，讓判決結果更貼近民意，進而促進國民與司法審判的相互理解與信賴。