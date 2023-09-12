張善政表揚友善職場優質事業單位　期勞工安心在職

▲張善政表揚友善職場優質事業單位。（圖／新聞處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市勞動力人口逾119萬人，為強化職場保障力，市長張善政12日出席112年度推動「友善職場暨安全衛生」宣導會表示，勞動局每年舉辦評選，表揚提倡職場安全衛生、打造友善職場環境的優質事業單位，尤其針對提升女性朋友的職場就業條件，包括職場內設置幼兒園、育兒設施等，讓女性能夠更安心任職。

會中，張善政頒發推行職業安全衛生優良單位及優良人員、新成立安全衛生家族的單位以及母性健康守護模範事業單位等共13個獎座，感謝各單位推動友善職場的用心，期盼發揮示範作用，帶動其他企業重視職安，共同努力讓桃園的勞工就業環境更友善、更安全。

張市長談到，女性背後代表的是家庭，在家庭照顧方面，有時候女性擔負高於男性的角色，包含：料理家務、照顧小孩、上班工作等，如果職場能夠給予女性朋友更多一點的支持，相信能讓女性朋友的就業心理狀態更加安定，進而在職場上有更多發揮。

而企業在內部設置托幼設施是很有遠見的作法，他過去在宏碁電子服務時，公司內設有小型托幼設施，員工下班時間不用趕著去接小朋友，上下班更安心，無形中也凝聚員工對公司的向心力、願意為公司付出更多心力打拼，這是雙贏的結果。

勞動局長李賢祥表示，市府今年推行職業安全衛生優良單位為：華亞汽電公司華亞汽電廠、國家中山科學研究院系統維護中心、陸軍通信電子器材基地勤務廠、臺灣菸酒公司桃園印刷廠等4家事業單位；推行職業安全衛生優良人員則由聯新國際醫院陳聲平醫師及台灣美光晶圓科技股份有限公司一廠林錦輝工程師獲獎。

李局長說明，市府持續推動成立「安全衛生家族」，傳承職業安全衛生文化，目前桃園市已有42家安全衛生家族，今（112）年新成立的安全衛生家族分別有長榮航空、日月光半導體中壢分公司、經濟部工業局觀音工業區服務中心、遠東新世紀觀音化纖廠等單位，期透過大廠帶小廠模式提升企業危害辨識及自主管理能力，有效減少職業災害的發生。

為營造勞工母性保護與就業平權並推廣友善育兒職場，桃園市自108年全國首創「母性健康保護守護聯盟-模範事業單位選拔」，今（112）年獲獎單位為鴻佰科技、中華電信桃園營運處、神達電腦等3家事業單位。