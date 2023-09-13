酒駕醉騎士派出所內胡言亂語「還張口咬警」　這下慘了！

▲桃園市蔡姓男子今年5月間酒後騎乘機車在桃園區三元街發生事故，警方到場處理後帶回派出所偵訊時，卻張口咬傷員警。（示意圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市蔡姓男子今年5月間，中午飲酒後仍堅持騎車上路，結果行經桃園區三元街發生事故，員警到場處理時發現他渾身酒味，酒測後超標，將他帶回派出所製作筆錄，但蔡男卻仗著酒意竟突然張口猛咬員警左手臂一口。桃園地檢署調查時，蔡男坦承犯行，辯稱酒醉亂事，檢方偵結依公共危險、妨害公務等罪嫌將蔡起訴，傷害部分，員警則未提告訴。

檢警調查，41歲的蔡姓男子今年5月23日近午飲酒後，仍執意騎車上路，下午5時許，行經桃園區三元街時與他人發生事故，所幸均未受傷，員警到場處理時發現蔡男渾身酒味，酒測後酒測值為每公升0.29公克已超標，將蔡男帶回青溪派出所偵訊，蔡男在偵訊時，仗著酒意胡言亂語，甚至張口對員警左手臂咬了一口，員警偵訊後依公共危險等罪嫌移送桃檢偵辦。

桃檢複訊時，蔡男已酒醒，對酒駕與咬傷員警等犯行均坦承不諱，警方並提供事故現場照片、酒精測定紀錄表、派出所監視器畫面截圖翻拍照片佐證，檢方認為犯行明確，偵結依公共危險、妨害公務等罪嫌將蔡男提起公訴，至於傷害部分，員警則未提告訴。