高虹安住百坪豪宅中的「1間套房」！前攝影官揭套路：民眾黨早用過

▲高虹安近期身陷名車、豪宅爭議。（圖／翻攝高虹安臉書）

記者閔文昱／綜合報導

新竹市長高虹安風暴不斷，日前捲入男友李忠庭租豪宅風波，雖李忠庭發出聲明強調，自己是以符合市價的合理行情，以每月5萬元向房東承租該戶三房中的其中一間套房，但柯文哲前攝影官「金牌霖」潘俊霖也出面爆料，其實民眾黨過去就疑似使用過此套路。

潘俊霖在臉書發文表示，2018年柯文哲競選市長連任時，團隊內文宣與組織部門不對盤，於是有人提供了一間位在忠孝東路的「禮座辦公室」，因此他就帶著所有組織部成員進駐，後期活動部也進駐。

潘俊霖透露，在2019年民眾黨成立前，他操作的柯粉俱樂部都是使用這間禮座辦公室兼物資倉庫，直到同年民眾黨成立後，這間辦公室就變成民眾黨中央黨部，「現在到底還有沒有使用我就不清楚了」。

潘俊霖指出，他在職使用禮座辦公室2年，這間辦公室除了在最角落的那兩三個辦公桌有放一些屋主公司文件當裝飾外，每星期只會偶爾看見屋主公司人員來領取信件，並無屋主公司員工在此上班，如今看到高虹安是分租豪宅內一間套房的新聞後才回憶起往事，並發現「原來當年我們好像也只是在全台灣最精華的忠孝東路上租了一間套房啊⋯」

對此，律師林智群直言，依照潘俊霖所述，民眾黨當年也是用分租的名義租了一個空間，租金很便宜，可是實際上就是使用整個辦公室約100多坪，屋主是有放兩個辦公桌在那裡，屋主的信就放桌上，可是從來沒看到屋主那邊有人來辦公，「高虹安男朋友使用的套路，人家之前就有了。果然有建立SOP，很標準。」

對於住豪宅爭議，李忠庭發聲明回應，「關於本人租屋一事，實為本人以符合市價的合理行情，即每月5萬元向房東承租，承租標的為該戶不動產內三房中的其中一間套房，絕無所謂租金與市價行情顯不相當情形。」

李忠庭強調，關於租金繳納部分，是由他本人按月以個人資金全數繳納，「高虹安市長對於本人承租上開房屋時的詳細情形並不知情，乃於報載後，本人方提供相關租約和匯款憑證，供高虹安市長檢視，其中絕無報載所稱任何無償，或以低價收受建商利益情形。」