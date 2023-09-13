錢康明爆被「高虹安好友」逼離職　綠籲坦誠面對：怎麼出頭這麼多

▲新竹市長高虹安。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

新竹市前文化局長錢康明於11日正式卸下公職身分，並在臉書爆料，直指新竹市長高虹安的「好朋友」屢屢干政、在外喬事，甚至被高虹安男友李忠庭質問跟誰見面，要他辭職，引發熱議。民進黨團13日坦言，這兩個人居然有這麼多出頭，用這種驚世情侶的方式管理新竹市府，希望他們接下來就坦誠面對別再閃避問題。

對於錢康明稱被李忠庭要求離職，洪申翰表示，從上禮拜高虹安把副市長、文化處長、民政處長辭退引發一連串爆料，這恐怕是很多去年投票的選民沒有料想到的，很明顯可以看到高虹安用近親干政方式治理新竹，這有點柯文哲風格，他也是讓自己的親屬有很大干涉公共事務權力。

洪申翰指出，不管是高虹安或是李忠庭都應該弄清楚，明明有完善地方政府治理體系，為何棄之不用？反而透過這種驚世情侶的方式管理新竹市府？這也會讓新竹市民感到憤恨，讓林智堅過去治理新竹的政績蒙上一層陰影，高虹安跟李忠庭接下來會遇到很多行政跟司法上的究責，就坦誠面對不要再閃避問題。

對於李忠庭的爭議，洪申翰表示，說實話要不斷回應他們大小行為也是蠻累的，沒想到有這麼多、也超乎想像，這兩個人居然有這麼多出頭，搞出這麼多創意作法，包含高虹安本質上都覺得自己非常優秀，這些物質上的享受他們可能都覺得是自己應得的。

洪申翰直言，也許他們可能真的覺得這些沒什麼，民眾黨甘心用全黨資源配合這兩位，也是他們必須負責的，柯文哲標榜每天坐公車上班、高虹安坐保時捷上班，這麼大的差距，恐怕代表柯文哲經營的形象並非民眾黨本質。