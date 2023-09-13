錢康明秀對話！「有沒喬跨年晚會」掃到新竹縣　縣府火速回應了

▲錢康明在臉書說明跨年晚會的協調過程。（翻攝錢康明臉書，下同）



記者陳凱力／新竹報導



新竹市前文化局長錢康明今(13)日午間在臉書公布「跨年晚會」的經過，不只加碼和副市長蔡麗清一起為跨年晚會努力，還透出「跨年晚會」一事與新竹縣府有關，隨後新竹縣府也火速做出回應。

錢康明說，高虹安一直都知情李忠庭主導跨年晚會一事，因為命令是高向他下達的，只是他一直遲遲等不到李的回應，「實在等的太久太久了」，經他不斷追問李忠庭才得到要和新竹縣府合辦的回答。

▲錢康明說，在他離職前，新竹市府是有規劃跨年晚會的。

「jack給我一份企劃書（6張A4單面列印），告訴我這是企劃書，新竹縣市應該會合辦，新竹縣辦演唱會，新竹市放煙火，還在喬。」、「我實在等的太久太久了，再打電話給jack，詢問新竹縣聯繫窗口的事，jack請我跟戴處長聯絡，我立即跟戴處長聯繫，他也不是很清楚，還沒有交辦下來」。

跨年晚會意外波及新竹縣政府。新竹縣府在臉書貼文曝光後沒多久也發表回應:「大新竹本為共同生活圈，無論是在交通、環保等民生議題上，今年都有跨縣市的合作與討論。針對今年跨年活動，縣市首長確有共識，縣市可共同合作，由民間團體舉辦，地點採輪流方式，今年在新竹市，隔年在新竹縣進行，期望能互相拉抬跨年觀光產業商機」。

同時表示，縣市合作跨年活動的發想本為美事一樁，希望大新竹生活圈的民眾能在歲末年終時一起同歡感受溫暖，也盼縣民能給予支持。