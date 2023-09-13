高虹安遭爆男友干政要局長辭職　學者評：做法頗有柯文哲之風

▲高虹安近期遭爆男友李忠庭屢屢干政。（圖／記者屠惠剛攝）

記者江采蓁／綜合報導

新竹市前文化局長錢康明於11日正式卸下公職身分，並在臉書爆料，直指新竹市長高虹安的「好朋友」屢屢干政，甚至被高虹安男友李忠庭質問跟誰見面，要他辭職，引發熱議。對此，加拿大約克大學副教授沈榮欽13日就在臉書表示，這種做法其實頗有民眾黨主席柯文哲之風，柯文哲初任台北市長時，同樣擔心無法控制自己找來的局處首長，所以傳出在他們身邊安插助理，必須定期回報首長的一舉一動。

沈榮欽指出，若錢康明的最新爆料為真，身無一官半職的李忠庭在新竹市不僅可以約見市府一級主管在外見面，以避免被市府的監視器拍到或是留下會客或會議紀錄，而且可以公然喬事情，據說還喬成功了，不知道新竹市府的公開招標程序是否徒具形式；不僅如此，李忠庭甚至安排耳目，要一級主管和人見面必須向沒有官職的他「報告」，否則便可跋扈地私自下令叫一級主管辭職。

沈榮欽表示，錢康明具名公開指控李忠庭猶如東廠或地下市長的行為，自然非同小可，不過問題在錢康明手上並無錄音或錄影的證據，行車記錄器的內容不知是否能夠還原，若然則恐怕李忠庭、錢康明與高虹安都有責任。

此外，沈榮欽提到，高虹安的管理風格，對於鴻海創辦人郭台銘所謂的「受過完整訓練」，無疑是一種諷刺，恐怕也無助於鴻海原就艱困的管理名聲。

沈榮欽也認為，這種做法其實頗有柯文哲之風，柯文哲初次擔任市長之初，同樣擔心無法控制自己找來的局處首長，所以傳出在各局處首長身邊安插助理，必須定期回報首長的一舉一動，和高虹安的管理哲學異曲同工。他直言，這種管理風格，恐怕就是柯文哲和高虹安團隊反淘汰的原因，真正的人才留不住，只好找些牛鬼蛇神充數，最終成為民眾堂。