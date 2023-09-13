錢康明控被逼離職　曾銘宗：少見政務官離開後不斷爆前老闆料

▲國民黨團13日「登革熱全台蔓延 執政黨卻只在意選舉」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

新竹市長高虹安爭議不斷，日前離辭的新竹市文化局長的錢康明除影射高的男友李忠庭干政外，今（13日）再爆最開始是李忠庭叫他離職。對此，國民黨立法院黨團總召曾銘宗說，他尊重錢康明爆料權利，但他在政府機關這麼久，少見一個政務官離開後，對以前的老闆或機關不斷地爆料，這在中華民國行政史上是少見的。另外曾也提及，有媒體人說，該位局長該有的職業道德在哪？「我純粹反映某位媒體朋友的看法」。

國民黨立法院黨團13日上午舉行「登革熱全台蔓延 執政黨卻只在意選舉」記者會，曾銘宗、黨團書記長謝衣鳯與黨團首席副書記長李德維出席。會中媒體詢問，錢康明爆料最開始是李忠庭叫他離職，會否覺得新竹市府整個思維荒腔走板？謝衣鳯表示，她不了解新竹市府高階主管離職的原因，相信高虹安應就此說明清楚。

但謝衣鳯也說，她必須要說，現在所有媒體都用嚴格放大鏡檢驗在野的地方政府，是不是也要同等的放大鏡，檢驗執政黨的中央政府及執政縣市。

曾銘宗則表示，這兩天有不同聲音，這位前局長一直爆料，「我們尊重」，但也有媒體人說，該位局長該有的職業道德在哪？「我純粹反映某位媒體朋友的看法」。

曾銘宗說，他在政府機關這麼久，少見一個政務官離開後，對以前的老闆或機關不斷地爆料，基本上他尊重其個人權利，但這在中華民國行政史上是少見的。曾強調，「我剛純粹轉述某位媒體大老看法」。

▼國民黨團總召曾銘宗。（圖／記者屠惠剛攝）