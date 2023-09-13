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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

跨年晚會「讓Jack處理」　錢康明爆350萬預算真相...6頁企劃書超爛

▲▼新竹市長高虹安、前文化局長錢康明。（圖／翻攝臉書）

▲新竹市長高虹安、前文化局長錢康明。（圖／翻攝臉書）

記者陳凱力／新竹報導

新竹市前文化局長錢康明今(13)準時在臉書公布有關「跨年晚會」的經過。他說，李忠庭介入跨年晚會一事，高虹安一直都知情，且還是高下達指令，更要他「不要管」。因為自己擔任文化局長的責任感，才致使在跨年晚會這件事上捅了馬蜂窩。

「新竹市有跨年晚會！」錢康明篤定的說，「一直到自己離職前都有」，只是跨年晚會哪個單位辦、怎麼辦他真的不太清楚，就連後來收到指示，要與新竹縣合辦，但是分工怎麼分，也不是很確定，因為高虹安多次告訴他「你跟jack討論一下」、「你就讓jack處理」、「jack會處理」。

錢康明還原了跨年晚會協調的過程後，向新竹市民道歉「我很後悔，如果我按部就班的做事，今年新竹市會有跨年晚會的…」，更加碼「我和副市長一起去了解新竹縣過去是怎麼辦跨年晚會，因為我們不希望新竹市的跨年晚會開天窗，我們獲取了很好的經驗，但什麼事都沒做。」。

錢康明的PO文，全文如下：

新竹市有跨年晚會！！！
“我離職前都有”，我還做了跨年資料移交，雖然資料超級世界無敵爛。
3/13我到職
11-1議會定期會通過跨年晚會追加預算350萬（好像是這次通過）
3/30聯絡學弟、學妹來當主持人
（主持人要很早敲，這是經驗）
原本跨年是城銷處辦，城銷處提350萬預算，市長認為這預算不合理，請我也提一份，我聯繫有跨年經驗的朋友，提出一份1700萬預算，然後市長就把跨年給文化局辦，於是這筆追加預算就從城銷處變成是文化局追加的，由文化局辦跨年晚會，還是350萬。
（惡夢開始）
錢不夠沒關係，找贊助，聽說各縣市都是這樣，以新竹市電子業、建築業的實力，我有信心。
市長說：「你跟jack討論一下，選舉時他辦過造勢活動，他有經驗。」
「很好！終於有人可以問了。」我心裡想。
（以下我只能說順序，日期真的記不起來，因為我的手機曾經中毒，line資料全部變空白）
於是，我跟jack約見面，忘了是柚子餐廳還是北大路星巴克，當天jack表示，他來處理。
我很開心，jack一定有想法，等他的後續，一定能給跨年很好的建議。
“我等的太久了”，在某一次市府在一樓舉辦的記者會後，我在市長上樓時告訴市長跨年jack一直沒有回覆我，市長說你就讓jack處理。
應該是隔天或兩天後，jack約我見面，忘了是柚子餐廳還是北大路星巴克，jack說：就跟你說我來處理。
“我實在等的太久了”，我打電話給jack，跟他說請給我一份企劃書，這樣我才能去找贊助。
jack約我到大同路一家咖啡廳見面，我忘記名字，就是Anny主任在哪裡有儲值的那家（jack說的）。jack給我一份“企劃書”（6張A4單面列印），告訴我這是企劃書，新竹縣市應該會合辦，新竹縣辦演唱會，新竹市放煙火，還在喬。
“我實在等的太久太久了”，再打電話給jack，詢問新竹縣聯繫窗口的事，jack請我跟戴處長聯絡，我立即跟戴處長聯繫，他也不是很清楚，還沒有交辦下來。
我嚇一跳，於是我們產生line的對話。
應該是桃竹竹苗平台會議後，戴處長跟我說，由新竹市辦晚會，新竹縣放煙火（咦，反過來了，原本還想放煙火比較輕鬆），地點在左岸公園。
“變成新竹市辦晚會”，天啊！再問jack誰辦？jack說通常由電視台來辦，也請我和Anny商量，由電視台來處理跨年，我跟Anny一聊，是我們要打電話一家一家去問嗎？兩人都覺得不可思議。
當然答案還是jack會處理。而且jack 明確告訴我，叫我不要再管跨年的事。
不管！！！我到議會怎麼報告，跨年辦不成算文化局的，辦不好算文化局的，算新竹市政府的，誰會怪jack。
不過，除了議會知道，文化局知道，我私下邀約的新竹市表演團隊知道外，好像還沒有對外公佈今年有跨年晚會，也許跨年會因為準備不及停辦。
但是沒有停辦，我離職時都還沒有停辦（那份唯一的企劃書我還列入移交），市長說的2023跨年晚會停辦是在我離職之後的決定，是在我夢到擋人財路之後停辦的。
我很後悔，如果我按部就班的做事，今年新竹市會有跨年晚會的，而且會有新竹市的表演團隊上台表演的。
我和副市長一起去了解新竹縣過去是怎麼辦跨年晚會，因為我們不希望新竹市的跨年晚會開天窗，我們獲取了很好的經驗，但什麼事都沒做。
因為jack說他會處理，叫我不要管跨年，於是跨年晚會，一直到我離開，文化局的進度是0，新竹市民們，我真的很抱歉，對不起。
jack交給我的那份企劃書，9/7（四）有移交給文化局邱秘書，請她要代轉給欣耀副局長。
邱秘書：就這樣！
我：是的。
邱秘書：誰辦？
我：我不知道。
邱秘書：那我們之後找誰？
我：嗯...找市長室Anny主任，她應該會知道。
註1：
這份（6張A4單面列印）的企劃書，不是法律上的機密文件，媒體及議員應該能要到。
註2：
企劃書上印有新竹市及新竹縣的logo，高市長說過，不是市府發的文件不能印市府logo，請市長一定要詳查並追究法律責任。
註3：
原本有個“竹竹跨年”的群組，在我的line裡忽然消失了，我覺得很奇怪。

▲▼錢康明臉書。（圖／翻攝錢康明臉書）

▲錢康明秀出與新竹縣交旅處長的對話紀錄。 （圖／翻攝錢康明臉書）



 

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