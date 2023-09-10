郭台銘兩岸談判倡議　美智庫：對美國利益最危險結果

▲郭台銘的政見被美國智庫認為，若當選將是對美方利益最危險的結果。（圖／記者蘇晏男攝）

文／中央社台北9日綜合外電報導

美國之音報導，鴻海集團創辦人郭台銘8月28日宣布，以獨立參選人身分投入總統大選，引發台灣海內外關注。美國智庫認為，從美國利益角度而言，與其他3位參選人相比，郭台銘勝選將是對美國利益「最危險的結果」。

美國之音指出，郭台銘加入選戰也可能造成非民進黨支持者的分裂，這將增加民進黨候選人賴清德的當選機會；分析人士表示，除非中國對台灣有負面作為，否則兩岸政策應該不會像2020年一樣，成為大選主要議題。

總部設在華盛頓的智庫戰爭研究所（ISW）於8月31日的「中國-台灣週報」（China-Taiwan Weekly Update）中，分析郭台銘參選對台灣選舉可能帶來的影響，並介紹了4位參選人在兩岸關係及美台關係的主要政見，以及中國共產黨可能用來槓桿施壓每一位候選人的作法。

戰爭研究所指出，郭台銘加入台灣總統選舉「可能進一步分裂非民進黨選票，從而增加民進黨參選人賴清德贏得選舉的機會」，並引述中共官媒「環球時報」哀嘆說，郭台銘的參選將導致反民進黨的選票分裂。

在郭台銘加入選戰前，國民黨總統參選人侯友宜在8月下旬的民調中，已經低於賴清德30個百分點，郭台銘吸引的支持者來自國民黨，意味他投身選舉，將傷及侯友宜的勝算。

戰爭研究所提及：「從美國利益的角度來看，郭台銘的勝選是最危險的結果。這是因為郭台銘提出了與中華人民共和國談判，但卻可能損害中華民國主權的最具體步驟。」

根據「中國-台灣週報」，郭台銘8月25日宣布了金門和平倡議，倡議包含一系列新的民間計劃來推動跨海峽和平；他說，將提供2千萬美元的個人資金來資助這些項目，包括設立兩岸和平協商辦公室，以及一個與推動這些工作有關的智庫。

此外，郭台銘5月時還宣布「金門和平宣言」，重申他將在「一中各表」原則基礎上，與中國大陸重新展開談判，並以金門作為兩岸新的常設談判地點。

戰爭研究所認為，郭台銘上述立場與侯友宜有所不同，儘管侯友宜也希望與中國溝通並降低台海緊張，但也說過與中華人民共和國的「民主協商」不切實際；而郭台銘提議的談判，「可能提供一個渠道，將中華民國的主權交付給中華人民共和國」。

不過，戰爭研究所也表示，如果其他參選人對郭台銘的兩岸倡議表示支持，該智庫也會修改對郭台銘勝選可能帶來危險的評估。

華府智庫史汀生中心（Stimson Center）中國項目副主任甘迺迪（Pamela Kennedy）接受美國之音採訪時指出，兩岸政策雖然一直都是台灣總統大選的一個重要元素，但她認為，這次選舉的主要議題是經濟，而不是兩岸問題。

至於郭台銘加入選戰對選情的影響，甘迺迪說，郭台銘由於是最近參選，她對郭、不像對柯文哲或國民黨、民進黨有比較清楚的理解；但她認為，各陣營都有核心支持者，例如認為台灣應該如何與中國接觸、有多少空間可做更多經濟接觸等等，這才是各陣營在兩岸政策上最主要的區別。

關於台灣民眾如何看各參選人的美台政策，以及是否有「疑美論」，甘迺迪說，她的感覺是台灣人都認為美國很重要，但是否反映到美國可靠性的問題，就要看問的是什麼人、以及在什麼情況下提問。