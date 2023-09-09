侯朱夜宴國民黨縣市長+鍾東錦　郭台銘：我只遵從、順從民意

▲郭台銘9日晚間在饒河夜市受訪。（圖／記者蘇晏男攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨2024總統參選人侯友宜與黨主席朱立倫今（9日）夜宴藍營執政的14位縣市首長，及無黨籍苗栗縣長鍾東錦，席間大家決定敦請朱「當這次全國競選中最重要的責任」。對此，已參選的鴻海創辦人郭台銘表示，「只有民意才是我尊從的，只有民意才是我願意順從的｣，服務人民才是他最大心願。

郭台銘9日晚間逛饒河夜市並接受媒體聯訪。對於稍早侯友宜與朱立倫宴請藍營執政的14位縣市首長及鍾東錦，且席間大家決定敦請朱「當這次全國競選中最重要的責任」一事，郭台銘回應，台灣同胞有投票權的人，一人一票，這才是主流民意；他勤走基層三個月來，看到大家期望改變眼光，所以他還是一句話，民意大於黨意，民意才是台灣的未來。



郭台銘說，民意告訴他，台灣人民需要改變，改變帶改人民希望。他這幾天走士林、萬華、臨江街跟饒河夜市，可以看到，當他走進夜市時，都給攤商堵住，照相民眾絡繹不絕，很多小朋友跟他照相，讓他很高興，

郭台銘表示，小孩是國家未來主人翁，如果對主人翁不善加照顧、培育、鼓勵生育，中華民國還有什麼前途？「我們民主自由目的何在？」這是最大的主流民意，民意永遠大於黨意，「我無黨無派」，他出來是為人民服務，不是要做官的，如果老百姓願意讓他出來給大家服務，「只有民意才是我遵從的，只有民意才是我願意順從的｣，服務人民才是他最大心願。