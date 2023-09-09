第五屆中山論壇開幕！　120位兩岸專家學者探討傳承孫中山精神

▲ 第五屆海峽兩岸中山論壇中山大學分論壇在廣州舉行。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／廣州報導

親民黨主席宋楚瑜今（9）日前往廣州中山大學參加第五屆中山論壇分論壇開幕式，現場120名兩岸專家學者，一同聚焦探討孫中山思想精神。親民黨主席宋楚瑜、新黨前主席郁慕明先後在開幕式上致辭，同聲呼籲「兩岸同胞共同傳承和弘揚中山先生振興中華的宏偉志願，積極尋求兩岸和平發展之道。」

第五屆海峽兩岸中山論壇中山大學分論壇今在廣州舉行，大陸方面出席嘉賓有廣東省委常委王瑞軍，中山大學黨委書記陳春聲、廣東省委台辦主任鐘揮鍔等人。台灣方面嘉賓有中國國民黨前代理主席林政則、親民黨主席宋楚瑜、新黨前主席郁慕明等台灣嘉賓出席。中山大學校長高松主持開幕式，兩岸和港澳的專家學者約120多人參與。

郁慕明、宋楚瑜先後在開幕式上致辭，一致呼籲兩岸同胞共同傳承和弘揚中山先生振興中華的宏偉志願，積極尋求兩岸和平發展之道。

▲ 親民黨主席宋楚瑜。（圖／記者任以芳攝）

宋楚瑜致辭內容，首先把中山先生發展觀，分成三個層次討論，第一個層次是追求全國民生經濟的發展，第二個層次致力於整個中國的基礎建設的扎根，第三個層次中國起來之後，要善盡世界的大同責任。

宋楚瑜談及，兩岸的有尊重中山先生的遺訓，國民黨汲取在大陸上失敗的教訓，來台灣後從頭做起，發展中小企業，1968年推動最重要的9年義務教育，「救貧」從頭做起。

他也指出大陸「救貧」工作，「不到4年，兩不愁、三保障做到脫貧攻堅，幫助將近1億的人口脫離貧窮。這就是中山先生的發展觀，第一個最重要的就是要讓全民共享經濟發展的果實，中山先生真正所期盼，每個人活得像個樣，讓全世界不輕視是中國人。」

宋楚瑜分享這次來大陸，從廣州出發，坐車一路前往江西，沿途高速公路、高鐵、橋梁、隧道、空港和海港的建設情景，讓他嘆為觀止。

「中山先生特別在他的《實業計劃》中提出，『欲地方進富強之域，首重道路交通』。」宋楚瑜說，比照中山先生當年的規劃，如今大陸所取得的成就讓全世界都刮目相看，「這也說明，我們沒有忘記中山先生的遺訓」。

談到孫中山先生核心思想之一，宋楚瑜說，「他（孫中山先生）說了一句話，要做大事，不要做大官。」

宋楚瑜說，「我跟台灣的媒體朋友說，我正式宣佈，不會去追求又去選什麼？做大官，不是我心裡面現在所想，我們要做大事。」

「什麼是大事？中華民族的復興和我們兩岸的和平統一才是我們共同的大事，我們一起共同為這個來攜手共進，來完成這個理想。」宋楚瑜語畢，現場響起如雷掌聲。

▲ 廣東省委常委王瑞軍。（圖／記者任以芳攝）

王瑞軍致辭指出，孫中山先生堅韌不拔、百折不撓、勇於探索的奮鬥精神，值得兩岸同胞深入研究和學習借鑒。兩岸同胞要以孫中山先生的奮鬥精神為楷模，共同傳承發揚中華民族優秀傳統文化。共同反對外部干涉，反對「台獨」分裂勢力及其活動。

▲ 中國社會科學院學部委員張海鵬。（圖／記者任以芳攝）

中國社會科學院學部委員張海鵬等專家學者主旨發言，圍繞「弘揚中山先生奮鬥精神 共謀中華民族偉大復興」主題，就新時代學習傳承孫中山先生為國家民族終生奮鬥的精神進行探討。