快訊／坦言與楊志良已「悄悄分手」　郭台銘：但他永遠是我的朋友

▲郭台銘9日晚間在饒河夜市受訪。（圖／記者蘇晏男攝）

記者蘇晏男／台北報導

前衛生署長楊志良才以鴻海創辦人郭台銘的「主流民意大聯盟」國政顧問身分為郭站台不久，近日卻投書媒體，喊話郭退選。對此，郭台銘今（9日）晚間雖坦言與楊志良「悄悄分手」，但仍強調楊是他永遠的朋友，其建言不管怎樣，楊的專業與執著，他充分尊重。

《聯合報》今日刊登楊志良的投書，內文中楊直言「郭董，請你退選，成就多數民眾下架民進黨的渴望吧」。楊說，郭台銘對挺國民黨2024總統參選人侯友宜一事言詞反覆，沒有政黨奧援，只能全台連署，所費不貲，中選會又不接受電子檔，人工比對將耗用不少社會資源，還不如學孟嘗君市義，將此鉅款捐健保愛心專戶。楊也說，他雖多次受邀，但從未參加擁侯友宜大會，與侯亦未曾謀面，但他知侯是個規矩人，全民也可以監督。

對此，郭台銘9日晚間受訪表示，楊志良過去搞建保的時候，是很優秀的建保署長，所以他跟楊討教一些健保、勞保什麼時候會財務破產等問題，作為新竹跟高雄演講的議題之一，但沒想到也許楊過分專業跟執著，說了一些在理念上不同的話、讓很多老百姓受傷的話，但有部分的話，是存在的事實。

郭台銘認為，「我們要多發展的台灣光明面」，不要討論陰暗面，只有把台灣建設得欣欣向榮，光明面就會展現出來、展現愛的一面，陰暗面則要想辦法克服。

郭台銘強調，「他（指楊志良）永遠是我的朋友」，其建言不管怎樣，楊的專業與執著，他充分尊重，而其有言論自由，他無法控制，「我們是悄悄地來到一起，在相同議題，但也悄悄分手，來自不同的表達理念」。

郭台銘辦公室發言人黃士修上午也表示，郭台銘參選前確實向楊志良請益政策，包括低收入戶、輕生、家暴等社會問題，而楊給了很多建議，郭辦非常感激。郭認為，這些議題應被更多人知道，於是邀楊參加新竹和高雄的活動，登台演講，但楊可能因氣氛過熱，痛批民進黨到忘我程度，不慎說出「家暴是因為不能打蔡英文，才去打老婆小孩」失當言論。

黃士修透露，郭台銘當下覺得不妥，但基於禮貌，輪到郭講話時，只好多講經濟民生，不希望焦點變成謾罵民進黨，且宣布參選的記者會上，郭也緩頰楊是有些脫稿。對於被無端捲入的家暴受害者，郭辦建議楊在記者會上公開道歉，但當天下午，楊開記者會顯然對他非常不高興，拍桌怒嗆「再講下去，我就要罵三字經了。」據說後來有長輩幫忙溝通，楊晚上終於改口，願對受家暴者道歉。