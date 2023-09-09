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9月9日台灣狗狗節　新北動保處籲飼主重視毛寶貝行的安全

▲▼中和區公所、寵物商業同業公會、佳和里、平河里、員富里、文元里、民享里、員山里、積穗里、陳錦錠服務處共同宣導遛狗繫狗鍊，保障毛寶貝行的安全。（圖／動保處提供）

▲中和區公所、寵物商業同業公會、佳和里、平河里、員富里、文元里、民享里、員山里、積穗里、陳錦錠服務處共同宣導遛狗繫狗鍊，保障毛寶貝行的安全。（圖／動保處提供）

記者戴上容／新北報導

9月9日是台灣狗狗節，為呼籲飼主重視寵物行走安全，新北市政府動保處於中和民有寵物公園，辦理重視毛寶貝行走安全活動，特別聘請訓犬師為犬隻做行為訓練教學，教授飼主如何避免犬隻亂吠、亂大小便、亂咬人及暴衝，讓毛寶貝能溫和親人，在戶外行走也能行的安全，動保處表示，民眾帶寵物外出時，務必繫上繩鏈或給予適當防護措施，是保障人犬安全第一步。

為讓動物之家有更多曝光機會、讓毛小孩們找到溫暖的家，現場同時有「浪愛新生,浪犬變家犬」認養活動，以及免費狂犬病預防注射，讓浪犬變家犬、找到幸福的下一站。中和民有寵物公園9日的認養活動當中，一共有6隻貓認養出去、81隻動物施打狂犬病疫苗、8隻動物打晶片。

訓犬師楊君儀表示，民眾常認為自家寵物很乖巧會一步一趨跟隨，忘記出門要幫愛犬繫上鏈繩，也常見犬隻有暴衝行為，將狗狗社會化融入人類世界，是訓犬的終極目標，人是在學校及團體中去學習社會化，動物則需要透過飼主對動物進行反覆的練習來學習，當練習的次數越頻繁，狗狗也會更加的熟悉。

同時牠們也能透過學習來增強理解能力，所以訓練有素的狗在學習行為指令時，會更加的準確而快速，每隻狗狗都有希望在飼主愛心及耐心的照顧成為乖巧聽話的毛寶貝。

動保處表示，新北市動物保護自治條例第7條特別規定，飼主攜帶寵物出入公共場所或公眾得出入之場所，應依寵物之體型及種類，使用鏈繩等適當防護措施，以管控寵物行動，違者依前揭條例第20條處三千元以上一萬五千元以下罰鍰。此外新北市也已在全市設置22座寵物公園，寵物可在活動區內自由奔跑運動，民眾可以多加利用，位置資訊可在新北動保處官網(網址：https://reurl.cc/rZbQpO)佈告欄關鍵字搜尋輸入寵物公園查詢。

 

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