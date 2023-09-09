美加軍艦通過台灣海峽　第7艦隊：展現美國對自由開放印太承諾

▲美國一艘勃克級（Arleigh Burke-class）導向飛彈驅逐艦與加拿大一艘巡防艦9日例行性穿越台灣海峽。（圖／U.S. 7th Fleet）

文／中央社

美國海軍在聲明中指出，一艘美國和一艘加拿大軍艦今天通過台灣海峽。報導指出，兩國海軍上一次曾經於6月執行通過此一敏感水道的聯合任務。

美國海軍第七艦隊（U.S. 7th Fleet）公共事務部今天發布新聞稿指出，美國勃克級（Arleigh Burke-class）導向飛彈驅逐艦強生號（USS Ralph Johnson）和加拿大皇家海軍哈利法克斯級（Halifax-class）巡防艦渥太華號（HMCS Ottawa）9日例行性穿越台灣海峽。

聲明指出，兩艘軍艦通過可以依照國際法自由航行和飛越的水域。

聲明強調，強生號和渥太華號聯合通過台灣海峽「展現美國和我們的盟友及夥伴對自由開放印太地區所作承諾」。

「諸如此類的合作代表我們邁向區域安全繁榮的核心作法，所有國家的飛機和船舶都可以在國際法允許的任何地方飛行、航行和執行任務。」

國防部晚間發布新聞稿指出，美國驅逐艦及加拿大巡防艦各一艘，今天由北向南航經台灣海峽，通過海峽期間，國軍全程掌握周邊海、空域動態，狀況正常。