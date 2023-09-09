基泰出包毀民宅442人無家可歸　李四川：雙號部分最快10日可搬回

▲北市大直街94巷內基泰建設之建築工地疑因地下室施工不慎，導致鄰近民宅房屋傾斜下陷。（圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

基泰建設位於台北市中山區大直街94巷1弄的工地，因底層支撐的連續壁折斷破裂，波及鄰近一棟民宅傾斜坍塌，北市府緊急進行疏散，截至8日下午，已疏散201戶、442人。副市長李四川9日上午受訪表示，預計下午可以把工地坍塌的部分整個全部填平，後續進入屋內勘查無虞、復電後，「會檢討一下讓雙號的部分，明天或禮拜一能夠搬回來」；至於坍塌的建物部分，今日會研擬怎麼讓住戶入內把貴重東西跟衣服拿出來。

李四川說，依現在的進度，「應該在今天下午會把工地坍塌的部分整個全部填平」；填平後，進入房間包括樓梯去勘查，若結構沒有受影響，中午復電原則上沒有問題，「可能會來檢討一下，是不是讓雙號的部分，明天或是禮拜一能夠搬回來」。

至於坍塌下陷房屋的部分，李四川表示，原則上今天會跟土木技師跟結構技師，研擬一下怎麼讓住戶能夠進去裡面把貴重東西跟衣服拿出來，這大概是今天各局處努力的工作。

▼大直民宅塌陷現場示意圖。（圖／記者詹宜庭製作）



針對外界質疑事發地點的土質本身就很鬆軟，李四川說，「當然這裡地質是不好，但不是劃定的敏感地區」，在台北市劃定敏感地區是像信義計畫區、基隆河截彎取直的這幾個地區，這幾個地區如果挖了7公尺當然要結構技師做審查。

李四川提到，有關人民之前的陳情，依照現在的規則，原則上還是要由監造包括專業技師，去就有龜裂的部分做勘查，再去做鑑定要不要列管，「這個案子是在前面龜裂，經過專業的技師跟監造去評估的情形，大概龜裂的部分是比較舊的龜裂，所以才允許繼續施工」。

針對外界就建管處所提的公文有相當多的檢討，李四川說，這部分市政府一定會進一步看能怎麼樣介入，往後也許會檢討修改規則，讓第三方也會有技師公會介入去做判斷，不會有球員兼裁判的問題，「這市政府一定會來檢討，該修正、規定該改的都會修改」。

媒體追問，未來是否也會把這塊區域納入敏感地區？李四川說，「這可以檢討，這個如果能把它納到裡面，可能也可以在興建的部分減少災害」，現在興建的部分都是都更、危老，在老舊的社區去施工，施工的時候如果有參加危老都更的部分當然現在就在興建。那隔壁一定都是4、50年的老舊房屋，這個在施工的時候往後市政府對於先開挖的部分，會加強監督還有查察的頻率。

▲台北市長蔣萬安與副市長李四川視察台北市大直街94巷民宅房屋傾斜下陷現場，左為市議員陳怡君。（圖／記者李毓康攝）