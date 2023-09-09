5月質詢就點出「建商球員兼裁判」問題　苗博雅控：市府都不處理

▲台北市議員苗博雅。（圖／記者李毓康攝）



記者詹宜庭／台北報導

基泰建設位於台北市大直的工地，因作業出包導致鄰近民宅傾斜，截至目前共有420人預防性撤離無家可歸。對此，台北市議員苗博雅9日指出，早在今年5月，她在質詢台北市長蔣萬安時，就點出《台北市建築施工損鄰事件爭議處理規則》有「建商球員兼裁判」的問題，但時隔兩個月，市府都不處理，質疑「還要有多少人無家可歸，公權力才會醒來？」

苗博雅今日透過臉書發文表示，早在今年5月信義區天坑案，她在質詢蔣萬安時，就點出《台北市建築施工損鄰事件爭議處理規則》竟有「建商球員兼裁判」的問題。不過，時隔兩個月，市府不處理，7月大直鄰損民宅依法不予列管、9月房子倒了，質疑「還要有多少人無家可歸，公權力才會醒來？」

苗博雅指出，規則到現在還沒改善，依照《台北市建築施工損鄰事件爭議處理規則》，發生鄰損事件時，人民必須自行向北市都發局提出申請，接著由建商製作「初步安全認定書」及「損害責任歸屬初步認定書」。如果建商判斷房子沒有受損，就可以繼續施工；若建商判斷房屋受損與施工無關，都發局就不予列管，而房屋受損的民眾，如果不服建商的認定，必須自費委託其他機構鑑定。

「台北市的規定，讓建商球員兼裁判。」苗博雅批評，住戶窗戶打不開、門框歪了、牆壁裂了、地板斜了，只要建商說不是他的責任，就可以繼續施工，不需理會鄰房的訴求。因此，在發生問題的初期，建商仍可以輕易撇清責任，受損戶求助無門，直到發生天坑、地層沉陷、民宅塌陷等重大事故，官員再來表演震怒。

苗博雅強調，5月質詢時提出的問題，市府到現在仍然未修改規定，大直民宅住戶的陳情，7月份宣告不予列管，如今不幸事故發生，鄰損爭議處理規則形同虛設，讓建商有恃無恐，要求「如此偏袒建商的規則，市府必須立即檢討修正！」