基泰「球員兼裁判」致災？　藍議員指《損鄰規則》有1盲點

▲基泰建設大直工地塌陷意外，影響鄰近民宅下陷崩塌。（圖／記者李毓康攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

基泰建設在台北市中山區大直街的住宅工地，7日晚間發生塌陷意外，連帶導致鄰近民宅下陷，一樓變地下室，然而，早在事發前，就有住戶曾根據《臺北市建築施工損鄰事件爭議處理規則》向建管處提出損鄰事件列管的申請，後續建管處則依此規則，做出「不予列管」的裁示。對此，國民黨台北市議員詹為元點出《損鄰規則》表示，當損鄰發生時，第一階段來判斷損鄰是否有因果關係的是「建商」，這樣不就球員兼裁判了嗎？

詹為元說，他的辦公室昨（8日）上午第一時間，就針對基泰建設在大直造成的坍塌案撰寫了臉書貼文，最終的建議是「要求台北市政府徹查目前正在挖設地基的建案」。不過，今年五月信義區發生建築工地造成地面坍塌出現坑洞的案子時，台北市政府就徹查過「正在打地基的102件建案」，這其中，並「沒有包含基泰大直」的案子。詹為元點出，這不是市府怠惰，而是當時基泰大直並沒有開挖地基，當然也就沒被檢查到。

因此詹為元心想，全面檢查固然重要，但是真正的問題應該是如何避免類似的事情再度發生，到底哪個環節出了問題。詹為元說，昨天一整天，他與辦公室的團隊研究了這次坍塌的原因，以及為什麼幾個月前就發生周遭舊建築龜裂卻沒有處置的原因。他們找出了其中一個應該修正的制度，那就是《臺北市建築施工損鄰事件爭議處理規則》（簡稱《損鄰規則》）。

詹為元指出，根據目前的《損鄰規則》第6條第1項規定，如果發生損鄰疑義事件，受損疑義戶提出申請後，都發局會通知「正在施工的建商與監造方」一同進行會勘與認定。民眾若不接受會勘結果，認為仍有疑義，可依照第8條第1項第1款第2目，由受損疑義戶「自行負擔費用」並且委託「第三方機構」重新鑑定。

詹為元質疑，這就出現了一個弔詭的情形，那就是當損鄰發生時，第一階段來判斷損鄰是否有因果關係的是「建商」，這樣不就「球員兼裁判了嗎？」建商要如何公正的承認損鄰事件就是他造成的？詹為元認為，除非遇到良心建商，不然很難自我承認。

詹為元表示，雖然有第二階段可以再申請損鄰鑑定，但是居民要自己花錢，還要找一個有公信力並且居民有信任感的第三方鑑定機構來判別，門檻實在有點高。詹為元接著表示，且一談到要花錢，每個人就會有不同意見，往往就在這意見紛擾中，錯失了黃金時間，而大直這個案子就是做完第一階段的鑑定之後，並沒有提出第二階段再鑑定的申請。

因此，詹為元認為「應該修訂《損鄰規則》」，在第一階段的損鄰鑑定中，就應「加入第三方鑑定機構」，至少讓受損疑義戶有機會「在第一時間就獲得相對公正且可信任」的鑑定結果，另外，也不用因為金錢爭議而錯失時間。

詹為元強調，他會立即要求都發局研議修改規則的內容並進行可行性評估，讓台北市未來發生類似損鄰事件時，能更公平的保障受損疑義戶的權益與身家安全。