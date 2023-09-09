批高嘉瑜看圖說故事！　游淑慧打臉：無辜工人變黑衣人

▲民進黨立委高嘉瑜臉書發文附圖。（圖／翻攝高嘉瑜臉書）

實習記者石嘉豪／台北報導

民進黨立委高嘉瑜昨（8日）在臉書貼出一張圖稱，有民眾向她爆料基泰建設的惡行惡狀，基泰建設過去曾找「黑衣人圍事」逼都更，還開車賭門、挖斷瓦斯管線，並直呼若不是北市府長期「包庇縱容」，且政商關係良好、朝中有人的話，基泰建敢這麼「明目張膽、膽大妄為、無法無天嗎？」對此，國民黨台北市議員游淑慧今（9日）在臉書打臉表示，高嘉瑜在臉書放的照片、聳動的標題，讓「無辜的黑衣工人」變「圍事的黑道黑衣人」。

游淑慧指出，高嘉瑜昨日臉書發文的配圖，標註著「＃港湖做最多」，但照片場景的地點根本「不在港湖」，而是在「士林的葫蘆街」，並要高嘉瑜「不要竹蒿裝菜刀」。

游淑慧接著再指出，高嘉瑜將照片裡的人，影射成「圍事黑衣人」，此舉，讓當地的許里長不滿地表示，請高嘉瑜委員不要作秀亂爆料，因為照片上高委員所說的黑衣人，其實是「地主請來的工人」。

游淑慧表示，高嘉瑜的內文沒有清楚說明地點，又刻意模糊「人事時地」，然後，影射北市府有人包庇基泰建設。她覺得高嘉瑜此舉，是為了搏取聲量，任意指控，用黑影幢幢的誇張形容，來被新聞大幅報導，好像當地治安出了什麼問題，這也讓在地里民錯愕而傻眼。

最後，游淑慧也呼籲，候選人難免見獵心喜，但是要基於事實，別趁亂放火、烏龍爆料。