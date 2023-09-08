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打造優質學前教育　竹市4幼兒園奪6項教育大獎

▲民富國小附幼以「動動我的手」獲得幼兒教育課程方案甲等肯定。（圖／新竹市政府提供）

▲民富國小附幼以「動動我的手」獲得幼兒教育課程方案甲等肯定。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市政府持續打造優質學前教育環境，讓竹市幼兒可以在豐富學習環境與專業優質課程陪伴下學習與成長，竹市今年參加教育部與台北市立大學辦理的全國學校經營與教學創新KDP國際認證獎，共計4所幼兒園囊括6項獎項認證，創下佳績！

新竹市長高虹安表示，新竹市學前教育除了提升量能外，更加強優質教育環境，努力實踐「新竹好學」的教育願景，讓竹市的孩子們幸福長大，家長可以安心托育與就業。

教育處長陳木金指出，竹市學前教育於2023全國學校經營與教學創新KDP國際認證獎表現亮眼，囊括「課程領導與教師專業發展」與「幼兒教育」兩類別，共計六方案獲獎，竹市學前教育積極持續朝向特色化與精緻化之方向邁進。近期在市府推動下，學前教育以幼教多元與融合共好為出發點，營造優質的學習情境，協助幼兒成長茁壯，今年度獲獎名單展現出幼教共好的核心價值與具體行動。

2023 Best Education-KDP獲獎名單中，國立清華附小團隊接續前一年度以「一所幼兒園的演化與共創-愛幼心旅航」再獲「課程領導」類優等，與「閱讀」及「故事說演」兩方案在幼兒教育課程方案獲得甲等肯定；民富國小附幼以「動動我的手」及竹蓮國小附幼的「竹蓮好所在」雙雙在今年獲得幼兒教育課程方案甲等肯定；高峰非營利幼兒園則以「畫我所見，繪我所想」水彩區幼兒探究紀實，榮獲課程類「特優」獎項。

國立清華附小校長温儀詩表示，為迎接新時代來臨，幼兒園秉持共享及永續的理念發展出與時代接軌的課程，實踐愛幼初衷，轉化學校願景為可行的課程圖像，拓展幼兒多元化學習。

竹蓮附幼、民富附幼及國立清華附小附幼獲獎團隊共同表示，透過師生共構的課程與實踐歷程，讓幼兒用五官感受進而學習；課程中透過計畫、執行、檢視、行動等歷程，強化以素養導向的學習，落實統整性課程設計，讓幼兒習得帶得走的能力。高峰非營利幼兒園獲獎團隊也說明，孩子是有能力透過持續分析，建構對於學習創作的後設認知，讓幼兒的學習更有效益與具意義。

教育處表示，學前教育是幼童人生中第一個學習階段，市府從軟體硬體兼具的學前教育環境，強調以幼兒為中心，透過精緻化、有品質的課程，讓新竹市的孩子們幸福長大，並與國際接軌成為世界的孩子！

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