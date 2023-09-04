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新竹國小校長胡如茵　獲教育界奧斯卡獎肯定

▲新竹國小胡如茵校長獲教育界最高榮譽112年度校長領導卓越獎肯定。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹國小胡如茵校長獲教育界最高榮譽112年度校長領導卓越獎肯定。（圖／新竹市政府提供)

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

教育界最高榮譽112年度校長領導卓越獎名單近日揭曉，新竹國小校長胡如茵以「以愛飛輪，打造300年老校新風華」的辦學方案，提供學生及教師多元展能舞台，成功「翻轉內湖、點亮民富、精彩新竹」3間國小，從全國35位各縣市推薦之校長中脫穎而出，榮獲教育界奧斯卡獎的校長領導卓越獎肯定。

新竹市長高虹安表示，身為教育世家的胡如茵校長，服務教育界迄今38年，擔任校長16年半，歷任3所百年老校，內湖7年、民富8年及現任新竹國小校長1年半，教育足跡踏遍新竹市的香山區、北區到東區。市府相當感謝胡校長的付出與努力，也積極規劃安心通學專車、建置智慧校園、增加營養午餐補助等，提供學生更優質的學習環境，同時推動各校特色課程，以達到校校均質，具體實踐「新竹好學」教育目標。

胡如茵以德國教育家福祿貝爾名言「教育之道無它，唯愛與榜樣而已」為座右銘，她表示，應以「愛」為出發點，輔以榜樣身教，提供學生典範學習，自我期許用特色為「經」、美感為「緯」，經營一所學生開心、老師用心、行政盡心、家長放心、社區同心、上級關心的「六心級理想學園」。

胡校長回想起103年10月9日上午8點多，「民富東棟3樓有三間教室的走廊天花板突然崩解掉在地上，驚險一瞬間，至今仍心有餘悸」。在她帶領民富團隊8年時間裡，成功完成多項重要校舍補強和新建工程，包含4棟校舍、124間教室耐震補強與新建工程，並將東棟校舍（學富樓前身）設計抬高120公分，成功連結全校所有建築物，打造暢通無阻的「無障礙校園」。

此外，胡校長也積極為民富爭取改善舞蹈教室冷氣電源、整建操場司令台、採購圖書、設置警監系統強化校園安全防護等，為全國第一所採用光纖系統監視器的小學，另外還是全市第一所採購2支紅外線熱顯像的小學，皆是為了讓師生教學安全無虞。

教育處表示，胡如茵校長現任職於新竹國小，也是自己母校，上任後積極爭取校內百齡樓修復工程，百齡樓為全市僅存少數見證日治時期至光復後的教育建築，被列為市定古蹟；此外，胡校長亦為民富爭取通學步道改善，打開圍牆與居民共享校園植物百寶袋，同時帶給學童與周邊住戶更安全舒適的綠色廊道。

教育處表示，由教育部主辦二年一次的校長領導卓越獎得獎實屬不易，以教育理念與領導策略和辦學績效為兩大評核重點，胡校長的用愛辦學之成效有目共睹，教育處秉持作為校長們堅強後盾的信念，讓新竹市的孩子在求學的過程中，時時擁有明燈指引，穩步向前邁向高市長「新竹好學」的教育目標。

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