竹市中小學校長會議　高虹安：攜手落實新竹好學目標

▲新竹市54位中小學校長參與。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市政府今(21)日召開112學年度第1學期中小學校長會議，邀集新竹市54位中小學校長參與，就當前各項重大教育議題集思廣益並凝聚共識，同時頒發第41屆國中小科學展覽績優獎項，獎勵績優學校的表現。新竹市長高虹安也於會中勉勵各校校長秉持教育初衷、持續精進自我，共同打造屬於竹市的優質教育特色，攜手落實「新竹好學」城市願景。

高虹安指出，市府重視各校特色發展，會議首先邀請教育部綜合規劃司長鄭淵全，以「校長！您是怎麼想？-課程領導的重要課題」為題，進行專題演講，期許校長們聆聽後都有新的體悟和啟發，轉化成辦學的養分，讓新竹市的教育更有競爭力。

「新竹市中小學各有不同特色！」高虹安說，感謝虎林國中謝大才校長、東園國小曾玉蓮校長及華德福學校張慧媛校長，分別就學校願景、海外青年英語營及實驗教育推展，不藏私的分享辦學經驗；此外，竹市今年共有3所學校參加教育部的教學卓越獎評選，分別為朝山國小、關東國小以及新科國中，預祝3校獲得佳績，奪得教育界「奧斯卡獎」的殊榮，同時也能將經驗帶回新竹市，藉由互相觀摩、分享與對談，激盪出新的想法和創意，共同提昇各校辦學績效。

高虹安也提到，「智慧好學、躍動新竹」已於上次校長會議正式啟動，市府積極打造智慧學習環境，推動教科書無紙化、生生用平板等教學模式，其中校長們皆扮演著不可或缺的重要角色，期許未來透過智慧教室翻轉教育，攜手加速進行數位轉型，於3年內達成「班班有大屏、一師一載具」目標，讓新竹的孩子們未來在國際上更有競爭力。

教育處指出，教育不僅與孩子們的未來息息相關，更關乎城市未來的發展與競爭力，高市長積極落實「新竹好學」目標，不僅「提高學生午餐經費補助」、「規劃安心通學專車」照顧孩子們就學需求，更實施「代理教師聘期一年制」、「校校均質計畫」、「推動雙語教育」等政策，逐步改善學校教學環境，提高教與學的效能，讓新竹市的孩子成為世界的孩子。

教育處強調，新學期即將展開，期許各校都能運用在地資源發展各自特色，營造優質幸福的學習環境，具體實踐新竹好學的教育目標，讓新竹孩子們昂首闊步走上世界的舞台，期盼所有教育人能共同攜手實現。