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開學日迎新旅程　竹市贈小一新生「樂樂餐盒組」

▲小朋友們熱情與市長擁抱。（圖／新竹市政府提供）

▲小朋友們熱情與市長擁抱。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

全新旅程即將啟航！今(30)日是新竹市國中小開學日，為迎接小一新生到來，新竹市長高虹安前往新竹國小，贈送孩子們新生入學禮，並與新竹市立動物園的明星「河馬樂樂」一同歡迎孩子入學，受到小朋友們熱情歡迎。高市長表示，今年新生入學禮「樂樂餐盒組」特別印上河馬樂樂充滿童趣，讓小朋友們從小培養自備餐具的習慣，將環保意識向下扎根；同時，新竹市警察局也啟動護童專案，積極維護校園治安，讓孩子在校園中快樂學習、健康成長。

高虹安表示，竹市今年共有5千多名小一新生，新竹市政府長期辦理的新生禮活動，希望給每位新生實用且別具意義的禮物，陪伴孩子們邁向人生新階段，今年特別以孩子們最愛的河馬樂樂為主題，設計餐盒與提袋，從小培養學童們的環保意識和健康飲食習慣。高市長也提醒，幼兒園升上小一是孩子由幼兒蛻變成兒童的一大轉捩點，需要老師與家長的陪伴與支持，給予多點耐心與時間讓孩子們調適，孩子才能快樂學習、健康成長，歡迎所有新生入學。

高虹安指出，新學年到來，為強化校園周邊治安與交通維護措施，已責成警察局啟動護童專案勤務，針對所轄36所國民小學，動員近百名警民力，加強校園周邊的守望與巡邏工作，同時也呼籲駕駛人行經校園周邊路口時應保持慢行，隨時注意行人，並在學童穿越道上給予優先通行權；此外，家長在接送學童時，應選擇合適的停車地點，切勿違規停車，陪伴孩子多走幾步路，共同打造更安全的校園生活。

市府表示，高市長積極落實「新竹好學」目標，不僅「提高學生午餐經費補助」、「規劃安心通學專車」照顧孩子們就學需求，更實施「代理教師聘期一年制」、「校校均質計畫」、「推動雙語教育」等政策，逐步改善學校教學環境，提高教與學的效能，讓新竹市的孩子成為世界的孩子。

新竹國小校長胡如茵表示，感謝市府每年度精心挑選的禮物，讓小一的新生在入學緊張的情緒中，能感受到我們對他們祝福與期許。在綠樹如茵的校園中，也希望孩子能多利用時間，就像在公園戶外野餐的心情一樣，用心品味、用心觀察，感受學校每個角落的美，享受每個學習的時光。

教育處表示，今日現場高市長除了贈送小一新生禮外，也與孩童溫馨互動，小朋友們也毫不怕生，熱情與市長擁抱。這次新生禮是可重複使用的餐盒與提袋，除了實用性考量外，更兼具環境教育的構想，讓竹市孩子們在學習起點有個美好的開始。

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