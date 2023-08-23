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關埔地區安心通學專車　首推8路線滿足學子通勤需求

▲「關埔地區安心通學專車」啟動，將於8月30日正式發車。（圖／新竹市政府提供）

▲「關埔地區安心通學專車」啟動，將於8月30日正式發車。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

孩子們上下學安心又便利！為有效解決孩子們跨區就學的通勤需求，新竹市長高虹安實踐政見承諾，今(23)日宣布「關埔地區安心通學專車」啟動，將於8月30日正式發車，為學童們量身打造8條安心通學專車路線，以專車接送方式滿足學子通勤需求，減輕家長負擔，讓竹市孩子們的就學之路更加通暢。

「孩子們的就學需求刻不容緩！」高虹安出席記者會表示，市府團隊非常重視孩子教育與學校建設，關埔地區人口稠密，學生數量日漸增長導致部分孩子未能就近入學，為解決迫在眉睫的就學問題，市府除了積極研議學區劃分相關事宜之外，也透過媒合方式協助關埔地區學生越區就讀，更於開學前啟動「關埔地區安心通學專車」，照顧孩子們就學需求，具體實踐「新竹好學」教育目標。

「對市民的承諾一定要說到做到！」高虹安提到，「關埔地區安心通學專車」是自己提出的政見之一，在面對全國各地司機人力短缺的情形下，市府排除萬難，全力協調開辦通學專車，8月30日正式發車後將提供8條通學專車路線，以9人座小巴接送學生上下學，並保留擴充供後續有意願搭乘學童申請，讓非自願越區就讀的孩子們安心就學。

新科國中校長林燕玲、建華國中校長蔡之浩表示，感謝市府及教育處從中協助，考量關埔地區部分道路狹小、交通壅塞等問題，市府細心規劃通學專車路線，包含新科龍山線、新科日光線、新科新莊線、新科新莊／日光線、新科科園線車次1、新科科園線車次2、建華關埔線A車、建華關埔線B車等8條路線，造福科園、金山、龍山、關新、仙水、埔頂、建功等七個里，讓孩子能順利就學。未來校方也會持續努力打造更好的學習環境，讓竹市的孩子們都能安全健康、快樂成長。

教育處表示，關埔地區安心通學專車啟動後，將以專車接送的方式，讓轉分發至建華國中和新科國中的學童們能安心上下學，同時紓解關埔地區家長們舟車勞頓的通勤壓力，提升就學環境品質，營造優質幸福的教育環境。

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