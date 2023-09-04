　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

竹市府會勘藍線1區市區公車　研擬改善、積極輔導業者

▲交通處長倪茂榮、教育處長陳木金今(4)日上午7視察上學時段公車搭乘情形。（圖／新竹市政府提供）

▲交通處長倪茂榮、教育處長陳木金今(4)日上午7視察上學時段公車搭乘情形。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

近日新竹市府接獲民眾反映藍線1區市區公車上學期間滿載，導致學童搭不上公車一事，市府交通處長倪茂榮、教育處長陳木金今(4)日上午7時特別前往光武國中站，視察上學時段公車搭乘情形，並了解學童需求，以便後續盤點改善光復路上的交通方案。

教育處表示，為紓解光復路交通與因光武國中總量管制無法就近入學而轉分發到新科國中及建華國中的關埔地區學子，自112學年度起特開辦關埔地區安心通學專車，減輕學生無法就近入學及家長趕載上下學的交通不便。

交通處表示，目前新竹市公車共有26條路線，公車有70多輛，司機70多人，限於勞基法工時限制，公車班次司機排班亦有2個班次排程，以致現有班次無法密集開出。藍線1區平日上學、下午放學尖峰時間各別有5個班次(06:30~07:30、15:45~16:45)，平均10-15分鐘一班車；至於民眾反映滿車無法搭乘的情形，建議可改搭乘公路客運5608路線，上下學時間平均15分鐘一班。

交通處也說明，網路上也有民眾反映藍15公車路線減班影響搭乘，因新竹客運該路線司機8月底開刀，屬緊急突發事件，導致藍15公車班次減少，市府已請公車業者儘速招募人力補足司機缺口。

交通處指出，各縣市公車營運受疫情影響，運量大幅萎縮，加上物流司機需求驟增，疫情復甦遊覽車司機需求也提高，皆高薪挖角，使公車業者被迫減班。市府為協助公車業者改善經營困境，主動提升駕駛員薪資待遇，並保障市民的搭車權益，除了今年3月調整公車合理營運成本外，今年6月起更加碼補貼公車駕駛薪資4000元，新竹客運自8月起每月調薪4000元，加上市府補貼薪資，每月司機可多領8000元，盼透過政府輔導與補貼、業者加薪，公私合力，永續經營取得民眾支持。

交通處長倪茂榮補充，交通部已同意放寬大客車職業駕駛人年齡由65歲至68歲，市府方面亦請客運公司召回已退休未滿68歲的司機回公司服務，填補尖峰時段需求班次。

ET快訊
快訊／高雄宣布了！4區明停班課
海葵滯留打轉3小時！解除陸警時間曝　新颱「鴛鴦」明接力
台中小二女童疑「打開外推窗」不慎墜9樓亡　鄰居慟：這是命
快訊／台東宣布：兩村明停班課
獨／楊烈挨告！　現身法院坐上被告席
LIVE／海葵環流發威「19縣市豪大雨特報」　氣象局最新說明
快訊／全台首間寶可夢中心！　開店地點曝光
全台唯一！董座霸氣捐「鋼砲」警車

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

鍾東錦參訪世客博唱山歌博感情　邀各界一覽苗栗展區《山項･尋》

竹市府會勘藍線1區市區公車　研擬改善、積極輔導業者

新竹國小校長胡如茵　獲教育界奧斯卡獎肯定

外籍新住民懷孕8週子宮外孕腹痛　緊急轉診手術成功

海葵颱風來襲台南21050戶停電　尚餘550戶待搶修

桃園男打球後突頭暈冒冷汗　心肌梗塞及時搶救！鬼門關前拉回

屏東婦提領94萬「房屋修繕」很可疑　機警行員成功阻詐

新住民丈夫猝逝撐家計　就業中心引薦讓她展現職場自信

嘔吐暈眩！張麗善傳身體微恙　今仍堅守崗位嚴陣防災

颱風夜路樹倒塌　南警冒雨漏夜移除障礙

颱風發威「花蓮柴柴」堅持出門　尿完還不回家...主人全濕崩潰

非裔男狂飆車「寶寶快死了」　美警攔下神速救援搶回一命

海葵強襲台東掀15級強風　廂型車後輪 「被吹離地面」

智孝遭轟退出《RM》首曝光心情　在錫秒致電關心：下周更盡力就好！

搞笑演多國被插隊反應　飆罵髒話、用魔法攻擊

海葵颱風直播「鏡頭君」快撐不住　攝影機上下猛晃！5台斷訊搶修中

他用嗩吶演奏《分手快樂》　幫忙療傷成功逗笑路人XD

熊熊婚後首露面「放話生3胎」　沈玉琳邀上節目「現在少新鮮的老公」

海葵雨彈炸高雄！多處淹水　路樹倒塌...警現場拉封鎖線

下大雨奶奶還在田裡工作　4歲懂事娃哭著幫收玉米

鍾東錦參訪世客博唱山歌博感情　邀各界一覽苗栗展區《山項･尋》

竹市府會勘藍線1區市區公車　研擬改善、積極輔導業者

新竹國小校長胡如茵　獲教育界奧斯卡獎肯定

外籍新住民懷孕8週子宮外孕腹痛　緊急轉診手術成功

海葵颱風來襲台南21050戶停電　尚餘550戶待搶修

桃園男打球後突頭暈冒冷汗　心肌梗塞及時搶救！鬼門關前拉回

屏東婦提領94萬「房屋修繕」很可疑　機警行員成功阻詐

新住民丈夫猝逝撐家計　就業中心引薦讓她展現職場自信

嘔吐暈眩！張麗善傳身體微恙　今仍堅守崗位嚴陣防災

颱風夜路樹倒塌　南警冒雨漏夜移除障礙

快訊／再放一天！高雄「這4區」明停班停課　恐有土石流風險

女友淪為月光族！他喊「花錢忍一下」　網見這項開銷怒了

鍾東錦參訪世客博唱山歌博感情　邀各界一覽苗栗展區《山項･尋》

台積電熊本廠部分辦公室啟用　400名台灣員工將進駐

越南客偷帶「超高檔中藥」　美國海關一看馬上沒收

投高國輝特別苦手、對戰打擊率破4成　羅曼：我算幫了他一把

TOYOTA奢華「旗艦全新休旅」外型曝光！經典鳳凰現身　9月登場

颱風天不打烊！　誠意客出籠「接待中心竟滿座」

美軍普天間基地遷址擬變更設計　日本沖繩縣政府敗訴定讞

海葵致財物損失！「9大稅目」供減免　申請規則一次看

老公養「巴西黑」獵奇蛻皮！畫面讓她生理厭惡...卻全程看完

地方熱門新聞

鳥松路樹倒　夢時代旁淹慘了

即／狂風咻咻叫！楠梓4827戶停電

超大豪雨溪河暴漲！花蓮大橋緊急封橋

猶如電影！台中望高寮現火燒雲美景

屏東狂風暴雨「垃圾桶上街散步」

高雄淹水！直擊漂漂河2.0水上摩托車

又見高雄漂漂河！前鎮和祥街淹50cm

麗寶樂園宣布今停業一天

高雄情侶撐傘秒開花　路樹險砸騎士

侯友宜要求加強戒備　明早恢復市容

海葵強大陣風　吹倒台8線30公尺松樹

浪漫禮堂「彩排文定儀式」　新娘笑了

海葵來襲　台電桃園區處緊急應變

瑞芳北34線拓寬完工通車　新北提升通行安全

更多熱門

相關新聞

新竹國小校長胡如茵　獲教育界奧斯卡獎肯定

新竹國小校長胡如茵　獲教育界奧斯卡獎肯定

教育界最高榮譽112年度校長領導卓越獎名單近日揭曉，新竹國小校長胡如茵以「以愛飛輪，打造300年老校新風華」的辦學方案，提供學生及教師多元展能舞台，成功「翻轉內湖、點亮民富、精彩新竹」3間國小，從全國35位各縣市推薦之校長中脫穎而出，榮獲教育界奧斯卡獎的校長領導卓越獎肯定。

竹市贈小一新生「樂樂餐盒組」

竹市贈小一新生「樂樂餐盒組」

關埔地區安心通學專車

關埔地區安心通學專車

竹市中小學校長會議　高虹安：落實好學目標

竹市中小學校長會議　高虹安：落實好學目標

中小學全國科展　竹市學生勇奪5獎

中小學全國科展　竹市學生勇奪5獎

關鍵字：

新竹市教育處

讀者迴響

熱門新聞

又有颱風！「鴛鴦」颱風最快明天白天生成　可能路徑出爐

海葵打轉甩雨　14縣市今停班課

韓公認完美情侶「交往7年」分手了！

快訊／海葵今晨「二度登陸」減弱輕颱

兇猛海葵害伯朗大道「變伯朗大海」　萬人驚呆

周湯豪「約會歐弟前妻」穿情侶裝不藏了！

海葵二度登陸！正式迴轉完畢　重新再出發

市民湧盧秀燕臉書告白KTV訂位達9成

海葵襲台傳首起死亡案！台東男騎士殞命

公司在台北！新人「戶籍高雄」要颱風假他傻了

海葵「在原地睡覺」加速時間曝　13縣市陸警

快訊／熊熊結婚2月懷孕當媽！

海葵2度折角彎西爬　紫爆超大豪雨

颱風天「忍淚幫老公設靈堂」　網鼻酸炸鍋：下地獄

海葵慢爬甩豪雨　強風雨熱區曝

更多

最夯影音

更多
颱風發威「花蓮柴柴」堅持出門　尿完還不回家...主人全濕崩潰

颱風發威「花蓮柴柴」堅持出門　尿完還不回家...主人全濕崩潰
非裔男狂飆車「寶寶快死了」　美警攔下神速救援搶回一命

非裔男狂飆車「寶寶快死了」　美警攔下神速救援搶回一命

海葵強襲台東掀15級強風　廂型車後輪 「被吹離地面」

海葵強襲台東掀15級強風　廂型車後輪 「被吹離地面」

智孝遭轟退出《RM》首曝光心情　在錫秒致電關心：下周更盡力就好！

智孝遭轟退出《RM》首曝光心情　在錫秒致電關心：下周更盡力就好！

搞笑演多國被插隊反應　飆罵髒話、用魔法攻擊

搞笑演多國被插隊反應　飆罵髒話、用魔法攻擊

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票，搶抽iPad、AirPods等百項大獎！

測謊專家李錦明現身《豈有此呂》

測謊專家李錦明現身《豈有此呂》

李組長眉頭一皺揪出同志分屍案駭人玄機 測謊破心防！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面