竹市府會勘藍線1區市區公車　研擬改善、積極輔導業者

▲交通處長倪茂榮、教育處長陳木金今(4)日上午7視察上學時段公車搭乘情形。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

近日新竹市府接獲民眾反映藍線1區市區公車上學期間滿載，導致學童搭不上公車一事，市府交通處長倪茂榮、教育處長陳木金今(4)日上午7時特別前往光武國中站，視察上學時段公車搭乘情形，並了解學童需求，以便後續盤點改善光復路上的交通方案。

教育處表示，為紓解光復路交通與因光武國中總量管制無法就近入學而轉分發到新科國中及建華國中的關埔地區學子，自112學年度起特開辦關埔地區安心通學專車，減輕學生無法就近入學及家長趕載上下學的交通不便。

交通處表示，目前新竹市公車共有26條路線，公車有70多輛，司機70多人，限於勞基法工時限制，公車班次司機排班亦有2個班次排程，以致現有班次無法密集開出。藍線1區平日上學、下午放學尖峰時間各別有5個班次(06:30~07:30、15:45~16:45)，平均10-15分鐘一班車；至於民眾反映滿車無法搭乘的情形，建議可改搭乘公路客運5608路線，上下學時間平均15分鐘一班。

交通處也說明，網路上也有民眾反映藍15公車路線減班影響搭乘，因新竹客運該路線司機8月底開刀，屬緊急突發事件，導致藍15公車班次減少，市府已請公車業者儘速招募人力補足司機缺口。

交通處指出，各縣市公車營運受疫情影響，運量大幅萎縮，加上物流司機需求驟增，疫情復甦遊覽車司機需求也提高，皆高薪挖角，使公車業者被迫減班。市府為協助公車業者改善經營困境，主動提升駕駛員薪資待遇，並保障市民的搭車權益，除了今年3月調整公車合理營運成本外，今年6月起更加碼補貼公車駕駛薪資4000元，新竹客運自8月起每月調薪4000元，加上市府補貼薪資，每月司機可多領8000元，盼透過政府輔導與補貼、業者加薪，公私合力，永續經營取得民眾支持。

交通處長倪茂榮補充，交通部已同意放寬大客車職業駕駛人年齡由65歲至68歲，市府方面亦請客運公司召回已退休未滿68歲的司機回公司服務，填補尖峰時段需求班次。