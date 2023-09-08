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基泰工地出包！大直民宅「緊鄰天坑」變危樓　現場驚悚畫面曝光

▲▼大直塌陷民宅空拍。（圖／記者陳家豪攝）

▲大直工地塌陷天坑空拍。（圖／記者陳家豪攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市中山區大直街94巷1弄於7日晚間8時左右發生民宅傾斜情形，晚上11時左右更有一棟的一樓直接下陷。記者現場觀察，基泰建設工地嚴重坍塌、下陷，整個區塊路面已完全凹陷，工地往地下層「內縮」，鄰近路面也呈現劇烈波動，現場畫面驚悚。

▲大直建案工程出包，波及鄰近民宅。地層下陷。（圖／記者陳家祥攝）

▲大直建案工程出包，波及鄰近民宅地層下陷。（圖／記者陳家祥攝）

▲大直建案工程出包，波及鄰近民宅。地層下陷。（圖／記者陳家祥攝）

▲大直建案工程出包，波及鄰近民宅地層下陷。（圖／記者陳家祥攝）

台北市政府表示，累計至8日凌晨，總安置人數329人，分別安置到9間旅館；另外，北市教育局已跟道明外僑學校確認，8日預防性停課一日，以策安全。

市長蔣萬安表示，因為旁邊工地施工的關係，所以造成周邊5、6棟有傾斜的狀況，所以北市府在8點34分接到通報之後，緊急應變中心的同仁即刻趕赴現場，針對住戶進行疏散，目前疏散了35戶，總共144人，也將疏散的範圍再次擴大，增加疏散人數至159人。另外北市府也安排救護車，因為已經入夜，也協助民眾入住旅館等地方。

蔣萬安接著表示，北市府也立即灌漿，將壓力先維持平衡避免讓房屋再次的嚴重傾斜，李四川副市長也在第一時間調度了水車、灌漿車到現場，進行做緊急處置、擴大疏散，另外，北市府也會持續的監控。針對施工現場，經初步了解是因為往下開挖3層，但是並沒有馬上做大底，所以造成連續壁破裂，因此，目前北市府以灌漿的方式，讓壓力維持平衡。

隨後，蔣萬安也前往臨時安置所及接駁車慰問民眾，他遺憾表示這麼晚還讓大家生活上這麼不便，已經即刻聯繫接駁車及旅館，隨後就讓大家能先入住旅館，暫時先安定下來。因為房屋現在不僅傾斜還有下陷的情況，目前已經擴大疏散範圍，北市府一定會以市民的安全為優先，他也強烈呼籲民眾千萬不要返家拿取物品，避免危險。等確定現場狀況穩定下來後，會馬上通知住戶。

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