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基泰工地連續壁折斷灌漿來不及救　建管處：週日前完全填平通車

▲▼大直塌陷民宅空拍。（圖／記者陳家豪攝）

▲大直塌陷民宅空拍。（圖／記者陳家豪攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市中山區大直街94巷1弄於7日晚間8時左右發生民宅傾斜情形，晚上11時左右更有一棟的一樓直接下陷，意外發生原因在於鄰近的基泰建設工地出包，底層支撐的連續壁有折斷現象所致。北市都發局建管處長虞積學8日說明，建築物的支撐連續壁大概有折斷的狀況，事發前就要求承造人立即做灌水灌漿動作，「執行沒有多久，因為壓力的卸掉，很快就發生坍塌狀況」，目前還是持續做灌漿動作：虞說，計畫在3天內、禮拜天之前把坍陷的部分完全填平。

建管處長虞積學8日上午說明，該建案剛拿到110年建照，規模是地上12層地下3層的建物。昨天的施工紀錄是開挖到地下3層，開挖深度約12米，建管處是在昨天晚上8點35分左右收到通報工地好像有損害發生，第一時間就趕到工地，同時也邀集結構技師公會、土木技師公會理事長一起做現地勘查。

▲大直建案工程出包，波及鄰近民宅。地層下陷。（圖／記者陳家祥攝）

▲大直建案工程出包，波及鄰近民宅。（圖／記者陳家祥攝）

虞積學說，現場勘查狀況可以看出來，到現場時候看起來94巷1度建築物已經傾斜，有發生一些擠壓的聲響，判斷是有坍陷疑慮，當時第一時間就把3弄兩側的住戶第一時間就撤除，大概在9點多10點就發生嚴重坍塌狀況，幸好決定得快，看起來住戶都撤離到大學做安置收容。

虞積學表示，大直街1到7號建築物目前有坍塌的狀況，目前建築物的支撐連續壁大概有折斷的狀況。在發現之前，就已經要求承造人立即做灌水灌漿動作，「執行沒有多久，因為壓力的卸掉，很快就發生坍塌狀況，灌漿灌水沒有多久就發生塌陷」，目前還是持續做灌漿動作。

虞積學說，目前已灌了300立方公尺，深度粗估是從基礎面1.5到2米的厚度，目前來會先把基礎面用灌漿打底，接下來會灌砂石土壤進去讓縫隙填實，希望計畫在3天內、禮拜天之前把坍陷的部分完全填平，經過3家技師公會來確認，若安全沒有問題的話才會讓人車可以通行。

▲大直建案工程出包，波及鄰近民宅。地層下陷。（圖／記者陳家祥攝）

▲大直建案工程出包，波及鄰近民宅。（圖／記者陳家祥攝）

虞積學指出，目前撤離的住戶是3弄29、30號，1弄1號到29號兩側，大概總共190幾戶、367人，目前分別在9個旅館做安置。短期來講，安置是沒有問題，接下來會要求承造人在臨時的安置過後，規劃長期安置，「現在看起來建築物破壞的情形，有部分住戶短期沒有辦法回來，會要求承造人跟起造人立即規劃做長期安置計畫，也要建立窗口、跟受損戶建立溝通管道，了解意願做配合」。

「現在看起來，因為從昨天晚上到現在，不敢講說不會塌陷，但現在已經塌了，支撐跟土已經坍在開挖面，早上做了監測，接下來會持續看觀測的變化。」虞積學強調，會持續做坍塌面填實的動作，因為不管傾斜如何，都要持續做坍塌面的監測動作，才能防止周邊地面又有變化。

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