大直民宅塌陷撤離369人「恐再擴大」　蔣萬安：穩定現場後再通知住戶

▲大直民宅塌陷，二樓變一樓。（圖／記者湯興漢攝）



記者陳家祥／台北報導

台北市中山區大直街94巷1弄於7日晚間8時左右發生民宅傾斜情形，晚上11時左右更有一棟的一樓直接下陷，意外發生原因是鄰近的基泰建設工地出包，底層支撐的連續壁折斷破裂所致。對此，市長蔣萬安8日一早也再到現場視察，他表示，目前已做預防性撤離，也可能再持續擴大；蔣也說，4、5月的時候建管處的確有收到相關書面申訴，「當時的了解並沒有直接的關聯，因為當時在做連續壁但還沒有開挖，所以當時就依照相關的規則來進行」。

▲▼大直建案工地與民宅大樓塌陷。（圖／記者湯興漢攝）

蔣萬安說，昨天晚上開始就調度水車灌漿車，持續在灌漿，剛剛也跟李副市長來了解，所以目前狀況先穩定；第二，相關安置的住戶，目前總共預防性撤離一共197戶，大概有369名的住戶到9間的旅館，等一下我也回來到各個旅館去慰問相關住民；第三，現階段先穩定目前的狀況，同時也安排了相關地下的監測器，持續監測，包括這棟以及鄰近相關建物的狀況。

蔣萬安說，不希望再有任何傾斜或是下陷的情形，先把狀況穩定住，「我們會持續灌漿，大概要三天的時間，希望一切安全無虞後，我們會再即刻通知住戶來回到現場拿物品」。

媒體追問，當時有會勘，都發局說建物沒損害疑慮，如今卻變成坍塌？蔣萬安表示，依照工地施工鄰損相關爭議處理規則，其實在4、5月份的時候，建管處的確收到相關書面申訴，也即刻請承造、監造以及專業的工程人員，到現場來做相關的勘查與檢驗，「當時的了解並沒有直接的關聯，因為當時在做連續壁但還沒有開挖，所以當時就依照相關的規則來進行」。

蔣萬安說， 依昨天的了解，是建商向下挖到了第三層、大概12米的地方，「當時還沒有完全做好大底，造成整個壓力承受凸起、連續壁折斷，造成鄰邊的建物傾斜下陷」，第一時間就做了疏散，也跨局處全部到現場做了預防性撤離，所以這次撤離的人數規模較大，總共300多位，也可能再持續擴大。

至於當時說安全無虞現在變這樣，是否判斷有誤？蔣萬安說，當時了解的確是有邀請專業人員到現場，當時判斷還沒有正式開挖，所以沒有直接相關聯。但是這一切，先把狀況穩定，民眾的情緒先穩定，這次發生傾斜下陷的原因，都會全面來了解。