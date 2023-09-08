曝建管處「4月收到書面申訴」　蔣萬安：當時做連續壁尚未開挖

▲蔣萬安視察大直工地塌陷。（圖／記者陳家豪攝）



記者詹宜庭／台北報導

台北市中山區大直街94巷1弄於昨日晚間有民宅傾斜情況，而事發原因是鄰近的基泰建設工地出包，底層支撐的連續壁折斷破裂所致。對此，台北市長蔣萬安表示，目前居民已預防性撤離，4、5月的時候建管處的確有收到相關書面申訴，「當時的了解並沒有直接的關聯，因為當時在做連續壁但還沒有開挖，所以當時就依照相關的規則來進行」。

對於民宅傾斜情況，蔣萬安今日受訪時指出，昨晚開始調度水車灌漿車，並安置住戶，目前總共預防性撤離197戶，大概有369名的住戶安置在9間旅館中。此外，相關地下的監測器也將持續監測，包括這棟以及鄰近相關建物的狀況，「我們會持續灌漿，大概要3天的時間，希望一切安全無虞後，我們會再即刻通知住戶來回到現場拿物品」。

蔣萬安說明，依照工地施工鄰損相關爭議處理規則，早在4、5月份的時候，建管處的確收到相關書面申訴，也即刻請承造、監造以及專業的工程人員，到現場來做相關的勘查與檢驗，「當時的了解並沒有直接的關聯，因為當時在做連續壁但還沒有開挖，所以當時就依照相關的規則來進行。」

至於媒體問及「當時說安全無虞現在變這樣，是否判斷有誤？」蔣萬安回應，當時確實有邀請專業人員到現場，由於尚未正式開挖，所以沒有直接相關聯，目前就是先把狀況穩定，再來全面了解這次發生傾斜下陷的原因。