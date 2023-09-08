大直建案塌陷毀民宅　蔣萬安：若拆除重建一定全面協助

▲大直工地塌陷。（圖／記者湯興漢攝）



記者陳家祥／台北報導

台北市中山區大直街94巷1弄於7日晚間8時左右發生民宅傾斜情形，晚上11時左右更有一棟的一樓直接下陷，意外發生原因是鄰近的基泰建設工地出包，底層支撐的連續壁折斷破裂所致。對此，市長蔣萬安8日上午視察時說，將發放慰問金，跨局處平台做好分工、全面照顧相關住戶，「釐清相關原因之後，誰要負起的責任我們一定會依法來協助住戶追償」。

針對意外現場是否會再擴大？蔣萬安說，目前透過灌漿的方式，讓壓力先平衡，後續會持續監測。至於建商會做什麼樣的處置？蔣強調，一定會釐清相關責任，也會全面深入調查這整起事件發生的原因，「該負起的責任就必須要負起，我們也一定會協助住戶，不只是相關的安置與後續的求償，以及拆除重建，我們一定全面來協助」。

媒體追問，受害住戶是否會有補償？是由市府出面還是建商負責？蔣萬安說，依法都有相關規定，都會依法來給予相關的補償，「甚至不管是建商，釐清相關原因之後，誰要負起的責任我們一定會依法來協助住戶來追償」。

蔣萬安表示，建管處4、5月的時候收到書面申訴，這個部分都依照規定辦理。他強調，現階段先將住戶做好安置，等一下也會去慰問、發放慰問金，先讓住戶能夠確保安全，後續不管是工作、就學等，社會局、教育局也會積極來跟住戶協調，幫助大家在這段期間先穩定生活。

蔣萬安說，有些住戶有小孩就學需求，有些長輩有用藥就醫需求，這些都會逐一清點，也會請社會局、衛生局等相關單位，跨局處平台做好分工、全面照顧相關住戶，「因為這次人數較多，我們也會請民政局跨區支援，來協助住戶，只要有任何需求，第一時間都會給予相關協助」。

媒體追問，從5月信義區的天坑案開始到現在，有很多重大工安意外，市政是否出了什麼問題？蔣萬安說，都會請相關的施工單位，包括建築廠商在整個事件處理上面，一定要求清楚的交代，一定會查明相關的原因，「這個部分我們等到先穩定，調查相關真正事故的原因之後，我們會做一個全盤的檢討跟了解」。